عراقجي: أمريكا ستندم بشدة على إغراق الفرقاطة الإيرانية "دنا"

هدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الخميس، الولايات المتحدة الأمريكية بأنها ستندم بشدة على إغراق الفرقاطة الإيرانية "دنا".

وكتب عراقجي في منصة "X": "احفظوا ذلك: الولايات المتحدة ستندم بشدة على إغراق الفرقاطة دنا".

وأكد أن "الولایات المتحدة ارتكبت كارثة أخرى هذه المرة في البحر وعلى بعد 2000 ميل من سواحل إيران".

وأوضح أن "الفرقاطة "دنا" كانت ضيفة البحرية الهندية، وهي تحمل نحو 130 من الطاقم، وجرى استهدافها في المياه الدولية من دون إنذار".

وكانت غواصة أميركية، قد قصفت، أمس الأربعاء، الفرقاطة الإيرانية قبالة الساحل الجنوبي لسريلانكا على بعد آلاف الأميال من منطقة الخليج.

وقالت مصادر رسمية من وزارة الدفاع في سريلانكا إن "الفرقاطة الإيرانية، التي كان على متنها حوالي 180 بحاراً، أطلقت نداء استغاثة في وقت مبكر من صباح الأربعاء قبل أن تغرق بالكامل في المياه الدولية على بعد نحو 40 ميلًا بحريًا جنوب سريلانكا".

وأعلن مسؤولون في البحرية السريلانكية أنه "تم إنقاذ نحو 30 إلى 32 بحاراً من طاقم السفينة ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج من جروح مختلفة، بينما يعكف رجال الإنقاذ على التمشيط بحثاً عن الباقين الذين لم يُعرف مصيرهم بعد".

