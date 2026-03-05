فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تركي الفيصل: انسوا قضية التطبيع.. هذه حرب نتنياهو!

هرتسوغ يعلن حربًا على سيادة دول المنطقة: هدفنا تغيير الشرق الأوسط

الذهب يواصل الصعود مع تراجع الدولار وتزايد البحث عن ملاذات آمنة

غاراتٌ جوية وقصفٌ مدفعي في خروقاتٍ إسرائيلية متواصلة بغزَّة

العدوان على إيران: شهداء في همدان وخرم أباد ورشقاتٌ صاروخية تعطِّل مطار "بن غوريون"

عراقجي: أمريكا ستندم بشدة على إغراق الفرقاطة الإيرانية "دنا"

مقترحات العملة الرقمية لغزة... حلّ لأزمة السيولة أم أداة لإحكام السيطرة المالية؟

خيمة تتحول إلى ذاكرة.. مجسمات ثلاثية الأبعاد توثق حرب غزة

لبنان: شهداء في غارات جنوبي وشمالي البلاد وحزب الله يُجبر الاحتلال على الانسحاب من الخيام

بينهم أسيرة محررة وضابط إسعاف.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضفة

محدث غاراتٌ جوية وقصفٌ مدفعي في خروقاتٍ إسرائيلية متواصلة بغزَّة

05 مارس 2026 . الساعة 09:39 بتوقيت القدس
...
صورة توثق الدمار الذي خلفه قصف الاحتلال في أحد الشوارع بغزة

شنَّ الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الخميس، سلسلة غارات جوية وقصفًا مدفعيًا استهدف عدة مناطق في قطاع غزة، في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النَّار.

وأطلقت آليات الاحتلال النار شرقي مدينة غزة، فيما شنت الطائرات الحربية غارة على مدينة غزة.

وأفادت مصادر صحفية بأن آليات الاحتلال أطلقت نيرانها شرقي خان يونس جنوبي القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي تجاه عدة مناطق متفرقة.

وأشارت وزارة الصحة في تقريرها الإحصائي اليومي إلى أنه منذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 633 شهيدًا، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,703، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 753 شهيدًا.

وأوضحت أن الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، بلغت 72,117 شهيدًا و171,801 إصابة، مشيرةً إلى أنه  لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#وقف إطلاق النار #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #خرق اتفاق وقف إطلاق النار

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة