غاراتٌ جوية وقصفٌ مدفعي في خروقاتٍ إسرائيلية متواصلة بغزَّة

شنَّ الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الخميس، سلسلة غارات جوية وقصفًا مدفعيًا استهدف عدة مناطق في قطاع غزة، في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النَّار.

وأطلقت آليات الاحتلال النار شرقي مدينة غزة، فيما شنت الطائرات الحربية غارة على مدينة غزة.

وأفادت مصادر صحفية بأن آليات الاحتلال أطلقت نيرانها شرقي خان يونس جنوبي القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي تجاه عدة مناطق متفرقة.

وأشارت وزارة الصحة في تقريرها الإحصائي اليومي إلى أنه منذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 633 شهيدًا، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,703، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 753 شهيدًا.

وأوضحت أن الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، بلغت 72,117 شهيدًا و171,801 إصابة، مشيرةً إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين