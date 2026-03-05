بينهم أسيرة محررة وضابط إسعاف.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضفة

واصلت قوات الاحتلال، فجر يوم الخميس، حملات الاعتقال والمداهمة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، طالت عددا من المواطنين، بينهم أسيرة محررة وضابط إسعاف وشقيقان، وتركزت الاعتقالات في محافظات بيت لحم ونابلس وقلقيلية، إضافة إلى الخليل ورام الله.

ففي محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر معاذ عماوي عقب اقتحام المدينة، علماً أنه خرج يوم أمس فقط من العناية المكثفة ولا تزال حالته الصحية صعبة، ما يثير مخاوف على حياته. كما اعتقلت الشاب صالح صوي بعد مداهمة منزله في حي النقار، إضافة إلى اعتقال ضابط الإسعاف فارس أبو علبة خلال اقتحام المدينة.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين ليث وغيث حكمت ديرية من بلدة بيت فجار جنوب المدينة، كما اعتقلت الشابين صالح حسن صلاحات من واد معالي، ومازن أمين حساسنة من بلدة العبيدية.

أما في محافظة نابلس، فاعتقلت قوات الاحتلال كلاً من صبحي سامر الشخشير، ومحمد عرندي أبو عدي، وصهيب عامر محمد الطقطوق، إضافة إلى اعتقال الشاب نور أنيس خضير من بلدة بيتا جنوب نابلس، والشاب تيسير الخراز من المدينة.

وفي محافظة الخليل، أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسيرة المحررة شيماء موسى حلايقة بعد مداهمة منزلها في بلدة الشيوخ شمال الخليل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يوسف منيل غازي فلنة من قرية صفا غرب رام الله.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى