العدوان على إيران: شهداء في همدان ورشقاتٌ صاروخية تجاه الأراضي المُحتلّة

دخلت الحرب على إيران اليوم السادس، مع استمرار الضربات الأمريكية والإسرائيلية على مدن إيرانية عدة، ومواصلة القوات الإيرانية قصف مناطق واسعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بموجات متتالية من الصواريخ.

قصفٌ على إيران

أفاد مسؤول بمحافظة همدان الإيرانية باستشهاد 3 مواطنين وإصابة 5 في هجمات إسرائيلية على مناطق بالمحافظة، فيما دوت سلسلة انفجارات في بعض المناطق بالعاصمة الإيرانية طهران.

وقال الهلال الأحمر الإيراني، إنّ الهجمات الأمريكية الإسرائيلية استهدفت 105 منشآت ومراكز مدنية مما أدى لتعرضها لأضرار، كما تعرض 14 مركزا صحيا لأضرار نتيجة الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على البلاد منذ بدء الحرب.

وأشار إلى تعرض 174 مدينة لهجمات العدو وتسجيل 1332 هجوما في 636 موقعا منذ بداية الحرب.

رشقات صاروخية تجاه الأراضي المحتلة

أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران انطلاق الموجة الـ19 من عملية "الوعد الصادق 4" على شكل عملية مركبة بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وقال حرس الثورة إن العملية استهدفت "مواقع العدو في قلب الأراضي المحتلة وقواعد الإرهابيين الأميركيين في المنطقة مع انفجارات هائلة".

وفي السياق، أفادت وسائل إعلام عبرية بإطلاق صواريخ من إيران باتجاه منطقة الوسط والقدس في فلسطين المحتلة، تزامناً مع دوي صفارات الإنذار في مناطق واسعة.

وذكرت "الجبهة الداخلية الإسرائيلية" أنّ صفارات الإنذار دوّت في منطقة الوسط، ثم في 143 مستوطنة في منطقة الوسط غوش دان، ولاحقاً في 194 مستوطنة في المنطقة نفسها.

ونقل الإعلام الإسرائيلي خبر سماع أصوات انفجارات في تل أبيب، إضافةً إلى انفجارات قوية جداً في المنطقة الوسطى، مشيراً إلى أنّ نحو 15 إلى 20 انفجاراً سُمعت في منطقة الوسط ويُحتمل أن تكون ناجمة عن صواريخ مزودة بذخائر عنقودية.

كما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن انفجارات إضافية في غوش دان، إلى جانب سماع دوي انفجارات قوية في منطقة الوسط.

المصدر / فلسطين أون لاين