طقس فلسطين: ارتفاعٌ طفيف على درجات الحرارة

05 مارس 2026 . الساعة 08:49 بتوقيت القدس
خيام النازحين في غزة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، يوم الخميس، غائما جزئيا وبارداً إلى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وفي ساعات الصباح الباكر تبقى الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، الرياح  شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

في ساعات المساء والليل : يكون الجو غائما جزئيا وشديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

السبت: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً إلى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

الأحد: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً إلى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة، وفي ساعات الصباح الباكر تبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، الرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

وحذرت الأرصاد الجوية من  خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب  .

المصدر / فلسطين أون لاين
#طقس فلسطين #درجات الحرارة #الحالة الجوية #خيام النازحين

