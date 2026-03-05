لبنان: غاراتٌ على الضاحية والجنوب وحزب الله يُجبر الاحتلال على الانسحاب من الخيام

يدخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان يومه الرابع تواليًا، مخلفًا شهداء وإصابات وحركة نزوح كبيرة من المدن الجنوبية جراء اشتداد القصف وتصاعد وتيرة الاستهدافات المباشرة لمنازل المواطنين.

آخر التطورات الميدانية

ارتقى شهداء فجر يوم الخميس بغارات الاحتلال على الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوبي وشمالي لبنان.

وأفادت مصادر صحفية بأنّ الاحتلال شنّ غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، استهدفت منطقة الغبيري، كما استهدفت غارة أخرى شقةً في منطقة حارة حريك.

وفي جنوب لبنان، استهدف الاحتلال بلدة الصوانة في قضاء مرجعيون.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد شخصين وإصابة مواطنة بجروح في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت شقة سكنية في مخيم البداوي في طرابلس شمالي البلاد.

كما أعلنت الوزارة استشهاد 3 أشخاص وإصابة 6 بجروح في غارتين متتاليتين على طريق المطار.

عمليات حزب الله

أكّد حزب الله انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة الخيام، واضطرارها "لسحب ما تبقّى من آليّاته وجنوده إلى تلّة الحمامص"، وذلك "بعد الاشتباكات البطوليّة" لمجاهديها، معلنةً عن بيان مفصّل سيصدر لاحقاً حول مجريات الاشتباكات.

واشتبكت المقاومة مباشرةً مع قوة من "جيش" الاحتلال حاولت التقدم باتجاه بلدة الضهيرة، عند الساعة 23:20 من ليل أمس الأربعاء، كما جاء في بيان لها، مؤكدةً إيقاع إصابات في صفوفها، واستمرار الاشتباكات حتى وقت صدور البيان.

المصدر / فلسطين أون لاين