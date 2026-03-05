فلسطين أون لاين

محدث لبنان: شهداء في غارات جنوبي وشمالي البلاد وحزب الله يُجبر الاحتلال على الانسحاب من الخيام

05 مارس 2026 . الساعة 08:07 بتوقيت القدس
غارة جوية إسرائيلية على لبنان (أرشيفية)

يدخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان يومه الرابع تواليًا، مخلفًا شهداء وإصابات وحركة نزوح كبيرة من المدن الجنوبية جراء اشتداد القصف وتصاعد وتيرة الاستهدافات المباشرة لمنازل المواطنين.

آخر التطورات الميدانية

ارتقى شهداء فجر يوم الخميس بغارات الاحتلال على الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوبي وشمالي لبنان.

وارتقت عائلة كاملة من 4 أفراد في بلدة زوطر الشرقية من جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلهم فجراً.

وأشارت مصادر صحفية إلى أن الاحتلال شن غارة استهدفت بلدة الجميجمة أسفرت عن ارتقاء شهيدين وإصابة 6 جرحى، كحصيلة أولية.

ونفذ الاحتلال الإسرائيلي غارة من مسيرة على سيارة على طريق زحلة في البقاع الأوسط، ما أدى إلى استشهاد شخصين.

وأفادت مصادر صحفية بأنّ الاحتلال شنّ غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، استهدفت منطقة الغبيري، كما استهدفت غارة أخرى شقةً في منطقة حارة حريك.

وفي جنوب لبنان، استهدف الاحتلال بلدة الصوانة في قضاء مرجعيون.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد شخصين وإصابة مواطنة بجروح في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت شقة سكنية في مخيم البداوي في طرابلس شمالي البلاد.

كما أعلنت الوزارة استشهاد 3 أشخاص وإصابة 6 بجروح في غارتين متتاليتين على طريق المطار.

عمليات حزب الله

أكّد حزب الله انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة الخيام، واضطرارها "لسحب ما تبقّى من آليّاته وجنوده إلى تلّة الحمامص"، وذلك "بعد الاشتباكات البطوليّة" لمجاهديها، معلنةً عن بيان مفصّل سيصدر لاحقاً حول مجريات الاشتباكات.

واشتبكت المقاومة مباشرةً مع قوة من "جيش" الاحتلال حاولت التقدم باتجاه بلدة الضهيرة، عند الساعة 23:20 من ليل أمس الأربعاء، كما جاء في بيان لها، مؤكدةً إيقاع إصابات في صفوفها، واستمرار الاشتباكات حتى وقت صدور البيان.

 

