ساكا يقود أرسنال لتعزيز الصدارة وتعثر جديد لمانشستر سيتي

حقق فريق أرسنال مساء الأربعاء فوزاً ثميناً خارج ملعبه على حساب مضيفه برايتون بنتيجة 1 - صفر ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل بوكايو ساكا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة التاسعة، ليحسم 3 نقاط ثمينة في الصراع المحتدم على صدارة الدوري الإنجليزي، مع مانشستر سيتي.

ورفع أرسنال رصيده إلى 67 نقطة بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف، علما بأن سيتي لعب 29 مباراة فقط مقابل 30 لأرسنال.

أما برايتون ،فبهذه الخسارة تجمد رصيده عند 37 نقطة في المركز الثاني عشر.





وفرط مانشستر سيتي في نقطتين ثمينتين وسط مساعيه للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالتعادل 2 - 2 على أرضه ووسط جماهيره أمام نوتنغهام فورست.

لم يحافظ السيتي على تقدمه مرتين في النتيجة بهدفي أنطوان سيمينيو ورودري في الدقيقتين 31 و62.

وعاد نوتنغهام بنقطة ثمينة من ملعب "الاتحاد" بهدفي مورغان جيبس وايت وإليوت أندرسون في الدقيقتين 56 و76.

ويتبقى لمانشستر سيتي مباراة مؤجلة، ستكون مهمة للغاية في تقليص فارق النقاط مجددا مع النادي اللندني.

أما نوتنغهام انتزع نقطة ثمينة في كفاحه للهروب من شبح الهبوط، ليرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع عشر.

تشيلسي يكتسح أستون فيلا برباعية





وسجل البرازيلي جواو بيدرو ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود تشيلسي لانتصار كاسح على ملعب أستون فيلا 4-1.

وقلب تشيلسي تأخره بهدف مبكر إلى انتصار عريض بفضل تألق بيدرو الذي سجل هدفين في الشوط الأول وهدفا في الشوط الثاني.

وتقدم دوغلاس لويز بهدف مبكر لأستون فيلا لكن بيدرو رد بهدفين لتشيلسي، الذي أنهى الشوط الأول متقدماً.

وفي الشوط الثاني أحرز كول بالمر الهدف الثالث للفريق الضيف قبل أن يكمل بيدرو الثلاثية (هاتريك).

الفوز رفع رصيد تشيلسي إلى 48 نقطة في المركز الخامس، بفارق ثلاث نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع، أخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

المصدر / وكالات