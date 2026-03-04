إصابة جنديين إسرائيليين بإطلاق قذيفة مضادة للدبابات جنوبي لبنان

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، إصابة اثنين من جنوده بجروح متوسطة جراء تعرض قوة تابعة له لصاروخ مضاد للدروع جنوبي لبنان.

وقال الجيش في بيان نشره على منصة شركة "إكس" الأمريكية إن "جنديين من اللواء 401 أصيبا بجروح متوسطة اليوم الأربعاء، نتيجة إطلاق صاروخ مضاد للدروع باتجاه قواتنا العاملة في منطقة جنوب لبنان".

وأشار إلى أنه جرى نقل الجنديين إلى المستشفى وإبلاغ عائلتيهما، دون إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة.

يواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثالث على التوالي عدوانه على لبنان، مخلفًا شهداء وإصابات وحالة نزوح في صفوف المواطنين جراء أوامر الإخلاء الجديدة لسكان بلدات في لبنان وتوسع رقعة القصف.

وقال ​متحدث باسم ‌وزارة الصحة اللبنانية إن ​الهجمات ​الإسرائيلية على لبنان خلال يومين ​أدت إلى استشهاد ما لا ​يقل ​عن 40 شخصًا وإصابة ‌246 ⁠آخرين.

وفي سلسلة عملياته للرد على العدوان، من جهته، أعلن حزب الله، الأربعاء، استهداف ناقلة جند ودبابة ميركافا إسرائيليتين، في قرية حولا بجنوب لبنان، بالأسلحة المناسبة، وحققوا إصابة مباشرة.

كما استهدف عند الساعة 02:00 من فجر يوم الأربعاء، مقرّ شركة الصناعات الجويّة الإسرائيلية (IAI) وسط فلسطين المحتلّة بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

وعند الساعة 03:30، استهدف حزب الله قاعدة غيفع للتحكّم بالمسيّرات شرق مدينة صفد المحتلّة، بصاروخٍ دقيق الإصابة، فيما أعلن حزب الله استهدافه تجمّعاً لقوّات "جيش" الاحتلال الإسرائيلي في موقع المطلة، بصليةٍ صاروخية.

واستهدف مجاهدو حزب الله عند الساعة 03:30 مقرّ قيادة المنطقة الشماليّة في جيش العدوّ الإسرائيلي (قاعدة دادو)، شمال شرق مدينة صفد المحتلّة، بصاروخٍ دقيق الإصابة.