غرق فرقاطة إيرانية في المحيط الهندي: 87 قتيلا وعشرات المفقودين

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت الشرطة السريلانكية، اليوم الأربعاء، أنها انتشلت جثامين87 بحارًا إيرانيًا وفقدان 100 آخرين بعد تعرض سفينة فرقاطة إيرانية لهجوم نفذته غواصة أميركية في المحيط الهندي.

وقال مسؤول سريلانكي، في حديثه مع تلفزيون محلي، إن السفينة كانت في طريق عودتها إلى إيران بعد مغادرتها ميناء في شرق الهند، مشيرًا إلى فقدان عدد من الركاب وإصابة العشرات.

وصرح ثلاثة مسؤولين أميركيين لرويترز، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الأميركي شن غارة استهدفت سفينة حربية إيرانية قبالة سواحل سريلانكا، ما دفع البحرية السريلانكية إلى إنقاذ عشرات البحارة الإيرانيين.

وقال وزير الخارجية السريلانكي فيجيتا هيراث في إفادة أمام البرلمان إن الجيش أنقذ ما لا يقل عن 30 شخصًا كانوا على متن السفينة التي كانت تغرق قرب المياه السريلانكية.

ناج من الهجوم على مدخل مستشفى بمدينة غالي، جنوبي سريلانكا، 4 مارس 2026 (رويترز)

فيما أفاد المتحدث باسم البحرية السريلانكية، بوديكا سامبات، أنه تم إنقاذ حوالي 32 شخصًا من بين 180 فردًا من الطاقم خلال عمليات الإنقاذ التي جرت قبالة سواحل جالي في جنوب غرب سريلانكا.

وفي غضون ذلك، ، استهدف الحرس الثوري الإيراني مدمرة أمريكية في المحيط الهندي بصواريخ، مما أدى إلى إصابتها ونشوب حريق فيها.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية بيانا للحرس الثوري، أفاد بأن المدمرة المستهدفة كانت تتزود بالوقود من ناقلة أمريكية على بعد 650 كيلومترا من السواحل الإيرانية في المحيط الهندي.

ووفق البيان، فإن المدمرة أُصيبت بصواريخ من نوع "قادر 380" و"طلائية"، وقد اندلع حريق كبير في السفينتين.