تركيا تحتج لدى إيران بشأن صاروخ باليستي اقترب من أجوائها

متابعة/ فلسطين أون لاين

قال ​مصدر دبلوماسي تركي ‌إن وزير الخارجية هاكان ​فيدان ​نقل إلى نظيره الإيراني ⁠احتجاج ​أنقرة على صاروخ ​باليستي أُطلق من إيران واتجه ​نحو الأجواء ​التركية، وذلك خلال ‌مكالمة ⁠هاتفية اليوم الأربعاء.

وأضاف المصدرلوكالة "رويترز"، أن فيدان نقل استياء أنقرة إزاء الصاروخ الباليستي، مؤكداً ضرورة تجنُّب أي خطوات قد تؤدي إلى توسيع نطاق المواجهات في المنطقة

يأتي ذلك مع إعلان وزارة الدفاع التركية أن الدفاعات الجوية للناتو دمرت في شرق البحر المتوسط صاروخا باليستيا أطلق من إيران، مشيرةً إلى أن تركيا تحتفظ بحقها في الرد على أي أعمال عدائية ضدها.

ويوم أمس الثلاثاء، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ليست محايدة في المسائل المتعلقة بالمنطقة والقضايا الإنسانية، مشيرًا إلى أن أنقرة تقف إلى جانب السلام والاستقرار والقيم العالمية.

وأضاف أردوغان، خلال مأدبة إفطار مع نواب البرلمان في العاصمة أنقرة، "المبادئ التي ترمز إليها منظومة الأمم المتحدة تحولت إلى أصنام يلتهمها مؤسسوها عند الجوع"، مردفًا: إن "الذين كانوا ينظّرون علينا لسنوات في القانون وحقوق الإنسان والحريات يتجاهلون اليوم هذه القيم ولا يرون بأسا في انتهاكها".

وأكد الرئيس أردوغان أن العالم بأسره، وليس المنطقة فحسب، يمر بفترة حرجة، مشيرا إلى فقدان المؤسسات والمنظمات الدولية فعاليتها، واضطراب توازن القوى تدريجيا والابتعاد عن دور الدبلوماسية التقليدية.

وأوضح أردوغان أن النظام العالمي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية بدأ يتصدع من جذوره، وأن العالم أصبح شديد الانفجار عند أدنى شرارة، وأن الظلم العالمي يتعمق بشكل متزايد ويصبح مزمنا.

وحول العدوان على طهران، قال أردوغان:"إن عالمنا ينجرف بسرعة نحو عصر فوضوي تسود فيه القوة الغاشمة وقانون الأقوياء"، مؤكدًا أن حكومته ستظل حذرة لضمان عدم لحاق أذى بأي من مواطني تركيا البالغ عددهم 86 مليون نسمة.