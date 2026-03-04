فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تقرير: نظارات «ميتا» تتجسس على مرتديها في المرحاض

المغامرة الإسرائيليَّة ضدَّ إيران... خسائر بشريَّة وسياسيَّة واستراتيجيَّة ثقيلة

غريزمان يسخر من برشلونة ويرد اعتباره بعد عام كامل

العدوان على لبنان... الاحتلال يوسِّع دائرة النَّار بمباركة أمريكيَّة

قطر للطاقة تعلن حالة "القوة القاهرة" وتوقف تصدير الغاز

"لا للحرب".. سانشيز يتحدى تهديدات ترامب ويرفض استخدام القواعد الإسبانية لضرب إيران

غزة تسجل أكثر من 3 آلاف مولود جديد خلال فبراير

"بترول غزة" تحذّر من تداعيات كارثية لتوقف إمدادات غاز الطهي

أدوات تجسس حكومية لاختراق آيفون تتسرّب إلى القراصنة

بـ 300 شيقل.. فلسطيني يبيع شظايا صاروخ إيراني سقط في منزله برام الله

قطر للطاقة تعلن حالة "القوة القاهرة" وتوقف تصدير الغاز

04 مارس 2026 . الساعة 14:59 بتوقيت القدس
...
قطر توقف إنتاج الصناعات البتروكيماوية والتحويلية بالكامل

أعلنت شركة "قطر للطاقة" -اليوم الأربعاء- حالة القوة القاهرة في أعقاب قرارها وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات ذات الصلة.

وقالت في بيان إنه عطفا على قرار وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات ذات الصلة، "تعلن قطر للطاقة أنها قد أخطرت عملاء المشتريات المتضررين بإعلان حالة القوة القاهرة".

وأضافت قطر للطاقة أنها "تثمن علاقتها مع جميع الأطراف ذات الصلة وستستمر في التواصل بالمعلومات المتوفرة".

وكانت الشركة أعلنت -أمس الثلاثاء- عن وقف إنتاج بعض منتجات صناعاتها الكيماوية والبتروكيماوية والتحويلية في البلاد، وتشمل اليوريا والبوليمرات والميثانول والألمنيوم وغيرها.

والاثنين أعلنت قطر للطاقة إيقاف إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات ذات الصلة بسبب هجوم عسكري على مرافقها التشغيلية في مدينة راس لفان ومدينة مسيعيد الصناعيتين.

يأتي ذلك فيما دخلت الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران يومها الخامس، وسط اضطرابات بأسواق النفط والغاز وبورصات العالم.

المصدر / وكالات
#الغاز الطبيعي #قطر للطاقة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة