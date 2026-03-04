فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

غزة تسجل أكثر من 3 آلاف مولود جديد خلال فبراير

"بترول غزة" تحذّر من تداعيات كارثية لتوقف إمدادات غاز الطهي

أدوات تجسس حكومية لاختراق آيفون تتسرّب إلى القراصنة… وتحذيرات من سوق سوداء للثغرات

بـ 300 شيقل.. فلسطيني يبيع شظايا صاروخ إيراني سقط في منزله برام الله

مؤسسات الأسرى: 165 حالة اعتقال في الضفة منذ اندلاع الحرب الجارية

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

عراقجي: ترامب خان الدبلوماسية وتعامل مع المفاوضات كصفقة عقارية

لليوم الخامس تواليًا.. الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى

مصادر: نجاتُ مجتبى خامنئي من الهجوم وتَصاعُد اعتباره خليفةً لوالده داخل دوائر الحكم

1200 جريح و13 قتيلاً.. فاتورة الخسائر البشرية الإسرائيلية في المواجهة مع إيران

غزة تسجل أكثر من 3 آلاف مولود جديد خلال فبراير

04 مارس 2026 . الساعة 13:24 بتوقيت القدس
...
تسجيل 3044 مولوداً جديداً و183 حالة وفاة

أظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية - الشق المدني أن قطاع غزة سجَّل خلال شهر فبراير المنصرم، 3044 مولوداً جديداً بالإضافة إلى 183حالة وفاة.

وبيّنت الإحصائية أن عدد مواليد القطاع الذكور يُقدر بـ 1543 مولوداً بنسبة تقدر بـ 50.69%، في حين بلغت النسبة التقديرية للمواليد الإناث 49.31% بواقع 1501 مولودة.

وأشارت إلى أن مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة قد سجلت 1213مولوداً جديداً؛ فيما سجَّل مكتب داخلية مديرية خانيونس 446 مولوداً.

كما سجلت مكاتب داخلية الشمال خلال هذه الفترة 564 مولوداً، ومكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى 433 مولوداً، في حين سجلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 388 مولودا جديداً.

وحول إحصائية الوفيات، أفادت الأحوال المدنية أن مكاتبها في محافظات قطاع غزة سجلت 183 حالة وفاة خلال فبراير، حيث قُدرت وفيات الذكور 129حالة وفاة بنسبة تقدر 70.49%، مقابل 54 حالة وفاة من الإناث بنسبة تقدر بـ 29.51%.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #وفيات #مواليد

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة