عراقجي: ترامب خان الدبلوماسية وتعامل مع المفاوضات كصفقة عقارية

اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بخيانة “الدبلوماسية” والناخبين الأمريكيين الذين وضعوا ثقتهم فيه.

جاء ذلك في تدوينة عبر منصة "إكس" الأربعاء، أكد فيها أن ترامب تعامل مع المفاوضات النووية وكأنها "صفقة عقارية معقدة".

وأشار إلى أن "التوقعات غير الواقعية لا يمكن تلبيتها أبداً عندما تطغى الأكاذيب الكبيرة على الحقائق".

وأضاف: "ماذا كانت النتيجة؟ لقد قصفوا طاولة المفاوضات بدافع العناد".

والخميس الفائت، استضافت مدينة جنيف السويسرية، جولة مفاوضات ثالثة بين الولايات المتحدة وإيران بواسطة عمانية.

وجرت الجولة الثانية من المفاوضات في جنيف بتاريخ 18 فبراير/ شباط الجاري، بعد أن استضافت سلطنة عُمان الجولة الأولى في 6 فبراير، وذلك عقب توقف المحادثات على خلفية الهجمات الإسرائيلية الأمريكية على إيران في يونيو/ حزيران 2025.

ورغم إحرازها تقدما بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي، تتعرض إيران لعدوان تشنه "إسرائيل" والولايات المتحدة منذ فجر السبت.

ومنذ السبت، تشن "إسرائيل" والولايات المتحدة عدوانا عسكريا على إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وتردّ طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيّرات باتجاه "إسرائيل"، والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، ما أسفر عن سقوط مئات القلى والجرحى.

