مصادر: نجاتُ مجتبى خامنئي من الهجوم وتَصاعُد اعتباره خليفةً لوالده داخل دوائر الحكم

04 مارس 2026 . الساعة 11:56 بتوقيت القدس
مجتبى خامنئي نجل المرشد الأعلى السابق أية الله على خامنئي (أرشيفية)

قال مصدران إيرانيان لوكالة رويترز، الأربعاء، إنّ مجتبى خامنئي نجا من الهجوم الجوي الأميركي–الإسرائيلي الذي أدى إلى استشهاد والده علي خامنئي، إلى جانب عدد من الشخصيات العسكرية والنفوذية في إيران.

وأضاف المصدران أن المؤسسة الحاكمة باتت تنظر إلى مجتبى بوصفه الخليفة المحتمل والأبرز لوالده، مع وجود نقاشات داخلية حول مستقبل منصب المرشد الأعلى.

ويُعرف عن مجتبى خامنئي دوره المتنامي داخل شبكات التأثير الدينية والأمنية، وعلاقاته الوثيقة بقيادات في حزب الله، إلى جانب حضوره المتزايد في مراكز القرار بطهران.

وتأتي هذه التطورات فيما تواصل إيران تقييم تداعيات الضربة التي طالت أعلى مستويات السلطة، وسط حالة ترقّب لخطوات مجلس الخبراء وتوجهات المؤسسات العسكرية والسياسية خلال المرحلة المقبلة.

