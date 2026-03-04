الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72 ألفًا و 117 شهيدًا

أصدرت وزارة الصحة بغزة، يوم الأربعاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة إن شهيدًا و 3 إصابات وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 633 شهيدًا، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,703، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 753 شهيدًا.

وأوضحت أن الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، بلغت 72,117 شهيدًا و171,801 إصابات، مشيرةً إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين