عقب خروجه من إحاطة سرّية حول العدوان على إيران

سيناتور أميركي يتهم ترامب بـ"إشعال حرب بلا خطة"

04 مارس 2026 . الساعة 11:12 بتوقيت القدس
أكد السيناتور إد ماركي عقب إحاطة سرية حول العدوان على إيران أن ترامب كاذب ومجرم ويشن حرباً فقط بناءً على شعور داخلي ولا يملك أي خطة لإنهائها (أرشيفية)

فجّر السيناتور الأميركي "إد ماركي" مفاجأة سياسية مدوّية عقب خروجه من إحاطة سرّية في الكونغرس بشأن التصعيد العسكري مع إيران، موجهاً اتهامات غير مسبوقة للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال ماركي في تصريحات مقتضبة للصحافيين إن "ترامب كاذب ومجرم، يشن حرباً فقط بناءً على شعور داخلي ولا يملك أي خطة لإنهائها"، مضيفاً أنّ ترامب "خارج عن السيطرة تماماً"، في إشارة إلى إدارة الحرب الدائرة حالياً في الشرق الأوسط.

وأكد السيناتور أن ما اطّلع عليه داخل الإحاطة السرّية "مقلق للغاية"، وأن استمرار العمليات العسكرية يعرّض الولايات المتحدة والمنطقة لـ"مخاطر لا يمكن التنبؤ بها". وشدد ماركي على أن "الكونغرس مطالب بالتحرك فوراً لإنهاء الحرب على إيران الآن قبل أن تتسع أكثر".

تصريحات ماركي تعكس ارتفاع منسوب التوتر داخل المؤسسات الأميركية، وسط تساؤلات متزايدة حول أهداف الحرب، وغياب تصور واضح لنهايتها أو مآلاتها السياسية والعسكرية.

