سنتكوم: 50 ألف جندي و200 مقاتلة وحاملتا طائرات تشارك في الحرب

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، فجر الأربعاء، أن أكثر من 50 ألف جندي و200 طائرة مقاتلة وحاملتي طائرات وقاذفات قنابل قادمة تشارك في الحرب على إيران، مشيرة إلى أن قدرات عسكرية إضافية لا تزال في طريقها إلى المنطقة.

وقال قائد سنتكوم، براد كوبر، في بيان مصور نشرته القيادة المركزية عبر منصة شركة “إكس” الأمريكية، إن بلاده “تواصل الآن تنفيذ ضربات على مدار الساعة داخل إيران عبر مختلف المجالات: من أعماق البحار إلى الفضاء وحتى الفضاء السيبراني”.

وأضاف أنه يشارك في هذه الحرب “أكثر من 50 ألف جندي، و200 طائرة مقاتلة، وحاملتا طائرات، إضافة إلى قاذفات قنابل من الولايات المتحدة، مع وصول قدرات إضافية في الطريق”.

وتابع أنه منذ بدء الحرب، “قمنا بالفعل باستهداف ما يقرب من 2000 هدف باستخدام أكثر من 2000 ذخيرة”.

وأوضحت القيادة المركزية أن إيران ردّت حتى الآن بإطلاق أكثر من 500 صاروخ باليستي وأكثر من 2000 طائرة مسيّرة.

وادّعى قائد سنتكوم أن الولايات المتحدة تقوم بإغراق البحرية الإيرانية بالكامل، قائلا “حتى الآن دمرنا 17 سفينة إيرانية، بما في ذلك أكثر الغواصات الإيرانية نشاطا”، على حد زعمه.

المصدر / وكالات