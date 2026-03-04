أتلتيكو مدريد ينجو من "إعصار" كامب نو ويعبر لنهائي الكأس

أفلت أتلتيكو مدريد من ريمونتادا مضيفه برشلونة وتأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم رغم خسارته بنتيجة صفر / 3 في معقل الفريق الكتالوني مساء الثلاثاء.

تأهل الفريق المدريدي بفضل فوزه ذهابا وسط جماهيره بنتيجة 4 / صفر على حامل اللقب الذي ودع البطولة بعدما لم تكتمل عودته المثيرة، ليخسر برشلونة بنتيجة 3 / 4 في مجموع المباراتين.

على ملعب كامب نو، سجل مارك بيرنال (ثنائية) ورافينيا أهداف برشلونة في الدقائق 29 و5+45 و.72

وسيلتقي أتلتيكو مدريد في النهائي مع المتأهل من مواجهة الديربي الباسكي بين أتلتيك بلباو وريال سوسيداد، علما بأن سوسيداد فاز ذهابا خارج ملعبه بهدف واحد دون رد.

ويلتقي الفريقان إيابا مساء اليوم الأربعاء على ملعب أنويتا معقل ريال سوسيداد.

جماهير برشلونة تحطم زجاج حافلة فريق أتلتيكو مدريد

وقد وقعت حوادث عند وصول فريق أتلتيكو مدريد إلى ملعب كامب نو، حيث قام بعض مشجعي برشلونة المتعصبين بتحطيم نافذة حافلة أتلتيكو قبل وصولهم إلى الملعب.

ولم يدخل فريق سيميوني من البوابة نفسها التي دخل منها برشلونة، حيث كان يتمركز معظم أفراد الشرطة الكاتالونية، مما جعلهم هدفا سهلا عند وصول فريق أتلتيكو مدريد.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن حافلة أتلتيكو مدريد وصلت متأخرا قليلا عن الموعد المتوقع، بعد أن تأخروا لعدة دقائق في المنطقة القريبة من ملعب كامب نو، حينها انتهز عدد من المشاغبين المحليين الفرصة لإلقاء أشياء على الحافلة. أصابت إحداها هدفها وحطمت نافذة الحافلة الرسمية للفريق.

وهذه ليست المرة الأولى، التي يقع فيها أتلتيكو مدريد في فخ مماثل، فقد شهدت زيارات حديثة إلى بلباو وسان سيباستيان حوادث مماثلة في ظل عجز الشرطة المحلية عن ضمان سلامة الفريق.

المصدر / وكالات