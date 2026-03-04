حرس الثورة: منطقة مضيق هرمز تحت إشراف قواتنا البحرية بالكامل

أعلن نائب قائد القوات البحرية لفيلق الحرس الثوري الإيراني محمد أكبر زادة، يوم الأربعاء، فرض السيطرة الكاملة على مضيق هرمز الاستراتيجي، في تصعيد خطير يهدد حركة الملاحة العالمية وإمدادات النفط.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن أكبر زادة قوله: "يقع مضيق هرمز حاليا تحت السيطرة الكاملة للقوات البحرية التابعة لفيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني".

ومن جهته، حذر مستشار القائد الراحل للحرس الثوري العميد إبراهيم جاباري، من أن طهران ستهاجم كل سفينة تحاول المرور عبر المضيق.

ونقلت وكالة "إيسنا" عنه قوله: "الولايات المتحدة جشعة للنفط. فليعلموا أننا أغلقنا مضيق هرمز في الوقت الحالي ولن نسمح للسفن بالمرور عبره. أعلنا للعالم: سنضرب أي دولة تريد تصدير الوقود من هنا. لقد ضربنا بالفعل عدة سفن".

وتوقع جاباري أن ترتفع أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل، مما قد يتسبب في "مشاكل داخلية للولايات المتحدة".

وعقب بدء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية المشتركة على إيران صباح السبت الماضي، قال الحرس الثوري إن مضيق هرمز غير آمن بسبب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، وتم إغلاقه.

ومضيق هرمز هو أهم ممر مائي لتصدير النفط في العالم، ويربط أكبر منتجي النفط في الخليج -مثل السعودية وإيران والعراق والإمارات- ‌بخليج عُمان وبحر العرب، ويمر عبر المضيق ربع إنتاج النفط العالمي، وخُمس إنتاج الغاز الطبيعي المسال.

المصدر / فلسطين أون لاين