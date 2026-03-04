يواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثالث على التوالي عدوانه على لبنان، مخلفًا شهداء وإصابات وحالة نزوح في صفوف المواطنين جراء أوامر الإخلاء الجديدة لسكان بلدات في لبنان وتوسع رقعة القصف.

وقال ​متحدث باسم ‌وزارة الصحة اللبنانية إن ​الهجمات ​الإسرائيلية على لبنان خلال يومين ​أدت إلى استشهاد ما لا ​يقل ​عن 40 شخصًا وإصابة ‌246 ⁠آخرين.

شهداء واستهدافٌ متواصل

دعت وزارة الصحة اللبنانية إلى حماية المنشآت الطبية بعد غارة إسرائيلية قرب مستشفى بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وشن الاحتلال غارة على مبنى سكني مؤلف من أربع طبقات في منطقة عرمون في قضاء عاليه في محافظة جبل لبنان. فيما أفادت مصادر لبنانية بأن غارة إسرائيلية أخرى استهدفت شقة سكنية في مبنى في منطقة السعديات في قضاء الشوف، في محافظة جبل لبنان.

وفي حصيلة أولية، أفادت وزارة الصحة بـ6 شهداء و8 جرحى في العدوان الإسرائيلي على عرمون والسعديات.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على مبنى مأهول في حي العسيرة بمدينة بعلبك شرق البلاد، ما أسفر وفق حصيلة أولية عن 5 شهداء و15 جريحاً، و3 مفقودين.

وأصدر الاحتلال إنذارًا عاجلًا لسكان 30 بلدة وقرية في جنوب لبنان، بإخلائها تمهيدًا لقصفها، فيما أعلن اليونسيف نزوح نحو 60 ألف شخص من جنوب لبنان منهم 18 ألف طفل خلال 24 ساعة.

كما أصيب مواطنان جراء قضف الاحتلال لبلدة المجادل جنوب لبنان.

وأكدت قوات "اليونيفيل" أن جنودًا إسرائيليين عبروا الحدود في 4 مناطق قبل عودتهم جنوبا، وقال شهود إن الجيش اللبناني انسحب من 7 مواقع أمامية على الأقل على الحدود.

عمليات حزب الله

أعلن حزب الله استهدافه عند الساعة 02:00 من فجر يوم الأربعاء، مقرّ شركة الصناعات الجويّة الإسرائيلية (IAI) وسط فلسطين المحتلّة بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

وعند الساعة 03:30، استهدف حزب الله قاعدة غيفع للتحكّم بالمسيّرات شرق مدينة صفد المحتلّة، بصاروخٍ دقيق الإصابة، فيما أعلن حزب الله استهدافه تجمّعاً لقوّات "جيش" الاحتلال الإسرائيلي في موقع المطلة، بصليةٍ صاروخية.

واستهدف مجاهدو حزب الله عند الساعة 03:30 مقرّ قيادة المنطقة الشماليّة في جيش العدوّ الإسرائيلي (قاعدة دادو)، شمال شرق مدينة صفد المحتلّة، بصاروخٍ دقيق الإصابة.

المصدر / فلسطين أون لاين