الخارجية الأميركية تطالب مواطنيها بمغادرة 14 دولة في الشرق الأوسط

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تحديثاً أمنياً للمواطنين الأميركيين في الشرق الأوسط، يطلب منهم المغادرة فوراً عبر الوسائل التجارية من 14 دولة بالمنطقة.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان "غادروا فوراً عبر وسائل النقل التجارية نظراً للمخاطر الأمنية الجسيمة المحيطة بكم".

وشملت قائمة الدول التي شملها التحديث الأمني: البحرين، ومصر، وإيران، والعراق، و(إسرائيل) (والضفة الغربية وغزة)، والأردن، والكويت، ولبنان، وسلطنة عمان، وقطر، والسعودية، وسوريا، والإمارات، واليمن.

تحديثات أمنية للمواطنين الأمريكيين في الشرق الأوسط pic.twitter.com/v7xOxqXJSj — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) March 3, 2026

وكانت الخارجية الأميركية قد أعلنت إغلاق سفارتيها في السعودية والكويت، لأجل غير مسمى بعد تعرضهما لهجومين.

وطلبت الخارجية الأميركية من موظفيها غير الأساسيين في 6 دول هي: الإمارات، والعراق، ,البحرين، والأردن، والكويت وقطر، بالمغادرة مع أفراد أسرهم.

وأعلنت السفارة الأميركية في الرياض الثلاثاء، إغلاق أبواب البعثة في المملكة، وإلغاء جميع المواعيد الروتينية والطوارئ الخاصة بخدمات المواطنين الأميركيين، وذلك، بعد تعرّض السفارة في الرياض لهجوم بمسيّرتين ما أدى إلى اندلاع حريق محدود.

وأوصت بتجنب مقر السفارة حتى إشعار آخر بسبب هجوم على المبنى، وقالت إن "إرشادات البقاء في مكان آمن لا تزال قائمة".

وحضت السفارة جميع المسافرين على "مراجعة أحدث التنبيهات الأمنية، وفحص خطط السفر في حال حدوث أي اضطرابات، واتخاذ القرارات المناسبة لحماية أنفسهم وعائلاتهم".

وأعلنت السفارة الأميركية في الكويت أنها ستغلق أبوابها حتى إشعار آخر، وذلك بعد استهداف مجمع السفارة الإثنين.

وقالت في بيان على منصة "إكس": إنه "نظراً للتوترات الإقليمية المستمرة، ستظل السفارة الأميركية في الكويت مغلقة حتى إشعار آخر. تم إلغاء جميع المواعيد القنصلية العادية والطارئة".

المصدر / وكالات