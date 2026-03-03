"أوتشا": إغلاق المعابر يهدد بتوقف الإمدادات الإنسانية في غزة والضفة

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" من تأثير مباشر للحرب الدائرة في الإقليم على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية، مع إغلاق جميع المعابر، بما فيها معبر رفح الحدودي مع مصر.

وذكر "أوتشا"، في بيان لها الثلاثاء، أن عمليات تناوب موظفي الأمم المتحدة في قطاع غزة تأجلت، ما أدى إلى تعليق الإجلاء الطبي وعودة السكان، رغم الجهود المبذولة للحفاظ على تدفق الإمدادات، مؤكدًا أن استمرار الحصار الكامل يهدد بتوقفها.

وأشار إلى ترشيد استهلاك الوقود بسبب تراجع مخزوناته في القطاع، ما أثر على عمل المخابز والمستشفيات ومحطات تحلية المياه، إضافة إلى تعليق خدمات جمع النفايات.

ونبّه إلى أن بعض مناطق غزة لا يحصل سكانها إلا على لترين من مياه الشرب يوميًا، تزامنا مع بدء ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وفي الضفة الغربية، أفاد المكتب أن إغلاق معظم حواجز الاحتلال أعاق تنقل الفلسطينيين، وأثر على سبل العيش والخدمات الأساسية والعمليات الإنسانية.

وأكد المكتب الأممي ضرورة حماية المدنيين وضمان دخول المساعدات الإنسانية وتنقلها دون عوائق، وفقًا لأحكام القانون الدولي الإنساني.

ويوم الاحد، أعلنت سلطات الاحتلال إغلاق جميع المعابر في الأراضي الفلسطينية، بما فيها معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة، على خلفية استمرار العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران والرد الإيراني عليه.

المصدر / فلسطين أون لاين