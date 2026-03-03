إصابة 4 إسرائيليين بسقوط صاروخ في الجليل أطلق من لبنان

أصيب 4 إسرائيليين، الثلاثاء، من جراء سقوط صاروخ أطلق من لبنان على مبنى في بلدة “كريات يوفال” بمنطقة الجليل، شمال "إسرائيل".

وقالت القناة 13 العبرية، إن صاروخا أطلق من لبنان، سقط على مبنى في بلدة كريال يوفال في أصبع الجليل (شمال).

وذكرت أن الهجوم أسفر عن إصابة 4 إسرائيليين بجروح وصفت بأنها طفيفة.

وأشارت القناة إلى أن صفارات الإنذار دوت في عدد من المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية.

ولم تعلن أي جهة لبنانية مسؤوليتها عن الحادث، لكن “حزب الله” أعلن صباح الثلاثاء، قصفه 3 قواعد عسكرية شمالي "إسرائيل" والجولان السوري المحتل بصواريخ وطائرات مسيرة، ردا على عدوان "تل أبيب" على لبنان.

وأكد أن عملياته تأتي في إطار “الدفاع عن الأرض والشعب”، وأن استهدافه “اقتصر على الأهداف العسكرية، بخلاف ما تقوم به "إسرائيل" من استهداف المدنيين” في لبنان.

وكانت "إسرائيل" شنت فجر الثلاثاء، سلسلة غارات جوية استهدفت أحياء عدة في ضاحية بيروت الجنوبية، إضافة إلى غارات متتالية على عدة مناطق جنوبي لبنان.

وارتفع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية التي بدأت الإثنين، إلى 52 قتيلا و154 مصابا، بحسب تقرير صادر عن وحدة إدارة الكوارث الحكومية.

وفجر الإثنين، استهدف “حزب الله” موقعًا عسكريًا شمالي "إسرائيل" بصواريخ وطائرات مسيرة، ردًّا على اعتداءات "إسرائيل" المتواصلة على لبنان واغتيالها المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ضمن عدوان أمريكي إسرائيلي متواصل على إيران منذ فجر السبت.

