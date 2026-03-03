صحافي أمريكي يكشف: "إسرائيل" خططت لتفجيرات في قطر والسعودية

قال الصحافي الأمريكي تاكر كارلسون، إن السلطات القطرية والسعودية اعتقلت عملاء لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" خططوا لتنفيذ تفجيرات في البلدين.

وفي برنامجه "ذا تاكر كارلسون شو" مساء الاثنين، قال الإعلامي الأمريكي إن "إسرائيل" تسعى لإلحاق الضرر بدول الخليج لأنها تعتبرها منافسة لها.

🔴الناقد الأمريكي البارز #تاكر_كارلسون يفجّـ.رها: "لم يُنشر هذا في الإعلام .. #قطر و #السعودية اعتقلتا عملاء للموسـLاد كانوا يخططون لتنفيذ تفجيـ.را!ت في تلك الدول، وهذا أمر غريب.. لماذا قد ينفذ إسرائيليون تفجير!ات في دولتين خليجيتين تتعرضان أيضًا لهجمات من إيران؟.. اسرائيل تريد… pic.twitter.com/mdO0c5ZEOj — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) March 3, 2026

وأضاف أن "إسرائيل" تريد إحداث هذا الضرر من خلال إثارة الفوضى والاضطراب.

ولم يصدر تعليق من الدول المذكورة بخصوص ما أورده الإعلامي الأمريكي.

وأردف: "السلطات في قطر والسعودية اعتقلت الليلة الماضية عملاء للموساد كانوا يخططون لتفجيرات في هاتين الدولتين، وهذه الأنباء صحيحة".

وتساءل كارلسون: "لماذا قد ينفّذ الإسرائيليون تفجيرات في بلدين خليجيين تعرضا أيضاً لهجوم من إيران؟".

وأجاب بأن "إسرائيل تريد إلحاق الضرر بإيران وقطر والإمارات والسعودية والبحرين وسلطنة عمان والكويت، وقد نجحت في ذلك".

المصدر / وكالات