بالفيديو صحافي أمريكي يكشف: "إسرائيل" خططت لتفجيرات في قطر والسعودية

03 مارس 2026 . الساعة 11:23 بتوقيت القدس
الصحافي الأمريكي تاكر كارلسون

 قال الصحافي الأمريكي تاكر كارلسون، إن السلطات القطرية والسعودية اعتقلت عملاء لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" خططوا لتنفيذ تفجيرات في البلدين.

وفي برنامجه "ذا تاكر كارلسون شو" مساء الاثنين، قال الإعلامي الأمريكي إن "إسرائيل" تسعى لإلحاق الضرر بدول الخليج لأنها تعتبرها منافسة لها.

وأضاف أن "إسرائيل" تريد إحداث هذا الضرر من خلال إثارة الفوضى والاضطراب.

ولم يصدر تعليق من الدول المذكورة بخصوص ما أورده الإعلامي الأمريكي.

وأردف: "السلطات في قطر والسعودية اعتقلت الليلة الماضية عملاء للموساد كانوا يخططون لتفجيرات في هاتين الدولتين، وهذه الأنباء صحيحة".

وتساءل كارلسون: "لماذا قد ينفّذ الإسرائيليون تفجيرات في بلدين خليجيين تعرضا أيضاً لهجوم من إيران؟".

وأجاب بأن "إسرائيل تريد إلحاق الضرر بإيران وقطر والإمارات والسعودية والبحرين وسلطنة عمان والكويت، وقد نجحت في ذلك".

المصدر / وكالات
