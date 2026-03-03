تعطل مراكز بيانات لأمازون في الإمارات والبحرين بعد هجمات بطائرات مسيّرة

فلسطين أون لاين

03 مارس 2026 . الساعة 10:50 بتوقيت القدس
أدت الأضرار إلى تعطّل واسع في الخدمات السحابية واستغراقت وقتًا طويلَا لإعادة تشغيلها

قالت شركة أمازون إن عدداً من مراكز البيانات التابعة لخدمتها السحابية AWS في الإمارات والبحرين تعرضت أمس الاثنين لأضرار مباشرة جراء هجمات بطائرات مسيّرة، في ظل التصعيد العسكري المتواصل في الشرق الأوسط، ما أدى إلى تعطّل واسع في الخدمات السحابية واستغراق وقت طويل لإعادة تشغيلها.

وبحسب بيان للشركة، فإن منشأتين في الإمارات أصيبتا بضربات مباشرة، فيما تضررت البنية التحتية قرب أحد مراكز البيانات في البحرين نتيجة سقوط مسيّرة على مقربة منه، مما تسبب في أضرار هيكلية وانقطاع إمدادات الطاقة، واندلاع حرائق استدعت عمليات إخماد خلّفت أضراراً إضافية.

وأضافت AWS أن فرقها تعمل على استعادة الخدمات "في أسرع وقت ممكن"، لكنها توقعت أن يستغرق التعافي فترات طويلة نظراً لحجم الأضرار المادية، مشيرة إلى أن البيئة التشغيلية في المنطقة "لا تزال غير مستقرة" بسبب استمرار الصراع.

وأكد مصدر مطلع لوكالة رويترز أن عدداً من المؤسسات المالية التي تعتمد على خدمات الشركة تأثر بالانقطاع، فيما نصحت أمازون عملاءها بنسخ البيانات الاحتياطية وتحويل عملياتهم إلى خوادم تعمل خارج المناطق المتضررة.

وتعتبر الضربة التي استهدفت منشآت أمازون في الإمارات أول حادثة من نوعها تتعرض فيها مراكز بيانات تابعة لشركة تكنولوجيا أمريكية كبرى لتعطّل مباشر نتيجة عمل عسكري، ما يثير تساؤلات حول خطط التوسع الإقليمي لشركات التكنولوجيا في الخليج.

وتعد الإمارات مركزاً إقليمياً لنشاطات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، حيث تخطط مايكروسوفت لرفع استثماراتها هناك إلى 15 مليار دولار بحلول 2029، في حين تدير شركات كبرى مثل غوغل وأوراكل منشآت سحابية مماثلة، دون أن تصدر عنها تعليقات حتى الآن.

المصدر / رويترز
