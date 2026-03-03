شهيدٌ في خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النَّار بغزة

فلسطين أون لاين

03 مارس 2026 . الساعة 10:08 بتوقيت القدس
غارة إسرائيلية على مبنى في حي الزيتون بمدينة غزة مطلع الشهر الماضي

شن الاحتلال الإسرائيلي يوم الثلاثاء، غارات جوية وقصفا مدفعيا ونسفًا للمنازل، في استمرار لخرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وأعلنت مصادر صحية استشهاد الشاب باسم ناجح سعيد السقا برصاص الاحتلال في منطقة السطر الشرقي، شمال مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها شرقي خان يونس، فيما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار باتجاه ساحل مدينة غزة.

كما أعلنت وزارة الصحة أنه منذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 630، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,698، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 735 شهيدًا.

وارتفعت حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية على قطاع غزة إلى 72,097 شهيدًا و171,796 إصابة، منذ السابع من أكتوبر 2023.
 

