آبل نطلق آيفون 17e.. مواصفات رائدة بسعر اقتصادي وسعة تخزينية مضاعفة

أطلقت شركة أبل هاتف آيفون 17e الاقتصادي بسعر يبدأ من 599 دولارًا وسعة تخزين أكبر تبلغ 256 غيغابايت، وذلك في إطار سعيها للحفاظ على حصتها في سوق الهواتف المحمولة العالمي شديد التنافس.

يعمل هاتف آيفون 17e بشريحة A19 من أحدث جيل من رقائق "أبل"، والمصنّعة بتقنية 3 نانومتر، ما يمثل ترقية ملحوظة في أداء هواتف الشركة من الفئة الاقتصادية.

ويضم الجهاز أيضًا مودم C1X الجديد من "أبل"، الذي قالت الشركة إنه يوفر سرعات خلوية أسرع مع استهلاك أقل للطاقة، بحسب "رويترز.

يدعم هاتف آيفون 17e تقنية MagSafe لأول مرة في سلسلة "e" الاقتصادية، ما يتيح للمستخدمين الوصول إلى نظام "أبل" المغناطيسي من الشواحن والملحقات، ويتيح سرعات شحن لاسلكي تصل إلى 15 واط، مقارنةً بتقنية الشحن اللاسلكي "Qi" الأبطأ في الطراز السابق.

سيتمكن العملاء في أكثر من 70 دولة ومنطقة من الطلب المسبق لهاتف آيفون 17e بدءًا من الساعة 6:15 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ يوم الأربعاء، ومن المقرر أن يبدأ بيع الجهاز في 11 مارس.

يرى بعض المحللين أن توفير سعة تخزين أكبر بالسعر الابتدائي نفسه يُعد بمثابة خفض فعلي للسعر، حيث كان على العملاء سابقًا دفع مبلغ إضافي للحصول على السعة الأكبر.

ويأتي هذا التحرك في ظل ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة وسط نقص عالمي، مما يشير إلى أن "أبل" مستعدة لتحمل بعض ضغوط تكلفة المكونات لجعل طرازها الاقتصادي أكثر جاذبية.

من خلال تقديم سعة تخزين أكبر بالسعر نفسه، تضع "أبل" هاتف آيفون 17e كخيار ذا قيمة أقوى بينما تسعى لجذب مستخدمين جدد والدفاع عن حصتها السوقية ضد المنافسين الذين يواجهون قيودًا أكبر في التوريد.

كشفت "أبل"، يوم الاثنين أيضًا، عن جهاز آيباد آير المُعاد تصميمه والمزود بشريحة M4 الجديدة، حيث يبدأ سعر الطراز ذي الشاشة بحجم 11 بوصة من 599 دولارًا، بينما يبدأ سعر الطراز الأكبر ذي الشاشة 13 بوصة من 799 دولارًا.

المصدر / وكالات