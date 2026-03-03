الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الثلاثاء، نحو 40 مواطناً بينهم سيدتان إحداهما أسيرة محررة، خلال حملة اقتحامات واسعة طالت مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وتركزت الاعتقالات في قلقيلية ورام الله والخليل والقدس.

ففي محافظة قلقيلية، نفذت قوات الاحتلال حملات دهم واسعة في بلدات سنيريا وكفر ثلث ورأس عطية، تخللها تفتيش منازل وتحقيق ميداني مع المواطنين، واعتقلت من سنيريا: علاء صادق عمر، جميل علي عمر، ممدوح غالب بري، أحمد إسماعيل زرعي، إسلام يونس، مهند ثائر يونس، وعبد الفتاح يونس.

كما اعتقلت من كفر ثلث الشيخ سامر علي شواهنة، وياسين محسن سكر، ومن رأس عطية اعتقلت ياسر مراعبة ونجله همام.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من الفتية بعد مداهمة قرية دير أبو مشعل وهم: آدم مهند، كمال عودة عساف، وحمزة المهدي، كما اعتقلت الفتى أحمد أيسر البرغوثي من قرية عابود.

واقتحمت قرية بدرس غرب رام الله واعتقلت: محمد نادر عبيد، فداء نادي عبيد، بهاء عوض، وعز الدين عوض، إضافة إلى اعتقال أشرف برغال من بيتونيا.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال السيدة فاتنة الشرباتي، ومحمود القواسمة، وكرم العويوي من وادي الكرم، وقصي القصراوي من منطقة جبل الرحمة، والأستاذ أمجد أبو حديد.

كما أعادت اعتقال الأسير المحرر أسيد نسيم الترتوري من مخيم الفوار، واعتقلت عبد الله أكرم النتشة.

وفي القدس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة أبو ديس واعتقلت: عبد جلال صلاح، يوسف نضال النوافلة، عبد الخطيب عواد، وبشار عواد.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال أمير عويس عقب مداهمة منزله في عسكر البلد شرق المدينة.

وفي طولكرم، أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسيرة المحررة عبير محمود عودة من بلدة صيدا، وذلك خلال وجودها في مدينة رام الله، وكانت قد تحررت ضمن صفقة وفاء الأحرار عام 2011، كما اعتقلت فخري أنور حمدان من بلدة بلعا شرق المحافظة.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال مهدي بسام من مخيم عايدة، وعلاء اسكاكية خلال اقتحام مخيم الدهيشة.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال محمود سيلاوي من بلدة فقوعة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الناشط تامر علي خليفة من أم الفحم داخل أراضي الـ48 بعد اقتحام منزله.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى