العدوان على إيران: طهران تستهدف قواعد أمريكية وصواريخ تدكُّ الأراضي المحتلة

يدخل العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران يومه الرابع على التوالي، والذي أسفر عن استشهاد قائد الثورة والجمهورية الإسلامية السيد علي خامنئي وقيادات من القوات المسلحة، وأيضاً استشهاد وإصابة مئات المدنيين، فيما أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه لم يصدر عن إيران أي تهديد مزعوم ضد أمريكا، موضحًا أن الولايات المتحدة دخلت الحرب باختيارها دعماً "لإسرائيل".

آخر التطورات الميدانية

قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، صباح الثلاثاء: إنّ العدوان الأميركي -الإسرائيلي الأخير على إيران استهدف مناطق في شارع "ولي عصر"، ومحيط منطقة "جامي"، وأطراف مبنى البرلمان الإيراني القديم، إضافة إلى نقاط في شرق طهران.

وأوضحت "تسنيم" أنّ مبنى البرلمان الرئيسي في ساحة "بهارستان" لم يكن هدفاً لهذا العدوان.

وأفادت باستشهاد 13 عنصرا من الحرس الثوري جراء العدوان الأميركي الإسرائيلي على قاعدة كرمان الجوية.

وأعلن الهلال الأحمر الإيراني استشهاد 787 شخصًا في هجمات الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن 153 مدينة في البلاد تعرضت للحوادث.

وأوضح أنه تم استهداف 504 مواقع إجمالًا، فيما بلغ عدد الهجمات المسجلة حتى هذه اللحظة 1039 هجومًا.

استهداف القواعد الأمريكية

أعلن حرس الثورة في إيران أنّه استهدف، فجر الثلاثاء، مبنى القيادة الرئاسي في قاعدة الشيخ عيسى الأميركية في البحرين بالصواريخ والمسيّرات.

وأشار حرس الثورة إلى أنه في هذا الهجوم أصابت 20 طائرة مسيرة و3 صواريخ الأهداف المقصودة، ما أدى إلى تدمير مبنى القيادة الرئيسي ومقر القيادة البحري بالقاعدة، وإشعال النيران في خزانات الوقود الخاصة بها.

كما أظهرت صور أقمار صناعية حللتها صحيفة "نيويورك تايمز" دمارًا كبيرًا في المباني داخل مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، وهو أكبر قاعدة للأسطول الأمريكي في المنطقة، حيث بينت الصور أن العديد من المباني دمرت بالكامل نتيجة الهجمات الإيرانية.



وتعرضت السفارة الأمريكية بالعاصمة السعودية الرياض لهجوم بمسيّرتين، وأعلنت الكويت عن تعرضها لموجة من الصواريخ والمسيرات.

صافرات الإنذار تدوي وخسائر كبيرة

قالت القناة 12 العبرية إن صاروخا يحمل رأسا انشطاريا انفجر في بتيح تكفا بوسط "إسرائيل"، مشيرةً إلى وقوع انفجار ضخم.

وأعلنت إصابة 4 مستوطنين في سقوط مباشر لصاروخ على مبنى في الجليل الأعلى.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة للاحتلال إصابة 1050 مستوطنًا منذ بدء الحرب على إيران منهم 289 خلال اليوم الماضي.

وقبل ذلك أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وموقع قائد القوات الجوية الإسرائيلي بصواريخ "خيبر".

وحذر الحرس الثوري سكان المناطق المحتلة في "إسرائيل" بالابتعاد الفوري عن كل القواعد العسكرية، ومراكز الأمن، والمؤسسات الحكومية، ومغادرة المناطق المحتلة كلها على وجه السرعة، مؤكدًا أن "الضربات القادمة ستكون أشد وأوسع".

المصدر / فلسطين أون لاين