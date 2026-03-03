أعلن حرس الثورة في إيران أنّه استهدف، فجر يوم الثلاثاء، مبنى القيادة الرئاسي في قاعدة الشيخ عيسى الأميركية في البحرين بالصواريخ والمسيّرات.

وأشار حرس الثورة إلى أنه في هذا الهجوم أصابت 20 طائرة مسيرة و3 صواريخ الأهداف المقصودة مما أدى إلى تدمير مبنى القيادة الرئيسي ومقر القيادة البحري بالقاعدة وإشعال النيران في خزانات الوقود الخاصة بها.

كما أظهرت صور أقمار صناعية حللتها صحيفة "نيويورك تايمز" دمارا كبيرا في المباني داخل مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، وهو أكبر قاعدة للأسطول الأمريكي في المنطقة، حيث بينت الصور أن العديد من المباني دمرت بالكامل نتيجة الهجمات الإيرانية.

🇺🇸 Satellite imagery shows damage at US Navy Fifth Fleet HQ in Bahrain after Iranian strikes, including to buildings with satellite equipment pic.twitter.com/RE5IbKtOrw — Sputnik (@SputnikInt) March 2, 2026

وأفاد الحرس باستهداف قاعدة عريفجان الأمريكية في الكويت بـ12 طائرة مسيرة، كما أشار إلى استهداف مركز القيادة والسيطرة العسكري الأمريكي في قاعدة المنهاد بالإمارات بـ6 مسيرات و5 صواريخ باليستية.

وأوضح الحرس الثوري أنه "دمر ما تبقى من المنشآت" التابعة للبحرية الأمريكية في البحرين بواسطة 6 طائرات مسيرة.

ودخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يومها الرابع، مع اتساع رقعة المواجهة إلى دول جديدة، بعد دخول لبنان رسميا إلى المعركة، وزيادة إيران ضرباتها منذ الأمس لتشمل السعودية بشكل معلن.

