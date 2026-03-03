فلسطين أون لاين

03 مارس 2026
قاعدة الشيخ عيسى الأميركية في البحرين

أعلن حرس الثورة في إيران أنّه استهدف، فجر يوم الثلاثاء، مبنى القيادة الرئاسي في قاعدة الشيخ عيسى الأميركية في البحرين بالصواريخ والمسيّرات.

وأشار حرس الثورة إلى أنه في هذا الهجوم أصابت 20 طائرة مسيرة و3 صواريخ الأهداف المقصودة مما أدى إلى تدمير مبنى القيادة الرئيسي ومقر القيادة البحري بالقاعدة وإشعال النيران في خزانات الوقود الخاصة بها.

كما أظهرت صور أقمار صناعية حللتها صحيفة "نيويورك تايمز" دمارا كبيرا في المباني داخل مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، وهو أكبر قاعدة للأسطول الأمريكي في المنطقة، حيث بينت الصور أن العديد من المباني دمرت بالكامل نتيجة الهجمات الإيرانية.

وأفاد الحرس باستهداف قاعدة عريفجان الأمريكية في الكويت بـ12 طائرة مسيرة، كما أشار إلى استهداف مركز القيادة والسيطرة العسكري الأمريكي في قاعدة المنهاد بالإمارات بـ6 مسيرات و5 صواريخ باليستية.

وأوضح الحرس الثوري أنه "دمر ما تبقى من المنشآت" التابعة للبحرية الأمريكية في البحرين بواسطة 6 طائرات مسيرة.

ودخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يومها الرابع، مع اتساع رقعة المواجهة إلى دول جديدة، بعد دخول لبنان رسميا إلى المعركة، وزيادة إيران ضرباتها منذ الأمس لتشمل السعودية بشكل معلن.

