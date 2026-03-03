يواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي عدوانه على لبنان، مخلفًا شهداء وإصابات وحالة نزوح في صفوف المواطنين خاصة من المناطق الجنوبية، فيما أكد حزب الله بأن العدوان من دون رد لا يمكن أن يستمر، وعمليات الاغتيال والتدمير لا يمكن أن تستمر.

وأعلنت مصادر لبنانية ارتقاء 52 مدنيًا من جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، فيما واصل الاحتلال بتوجيه إنذارات بالإخلاء لـ30 بلدةً في الجنوب اللبناني.

استهدافٌ ونزوح

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، منها غارتان استهدفتا قناة المنار وإذاعة النور، ويواصل قصفه المدفعي على منطقة الخيام جنوب لبنان.

وأفادت مصادر صحفية بأن الاحتلال الإسرائيلي شن غارة عنيفة على مقر قناة المنار في الضاحية الجنوبية لبيروت، وكذلك غارة على إذاعة النور، فيما استهدفت غارتين مبنيين في حارة حريك والحدث.

وقالت هيئة البث العبرية، إن قوات برية لجيش الاحتلال تقدمت بمناطق في الجنوب اللبناني، بعد قرار الاحتلال توسيع عدوانه على لبنان.



وكان وزير حرب الاحتلال، يسرائيل كاتس، صدق صباح اليوم، على تقدم جيش الاحتلال، في جنوب لبنان، والسيطرة على مواقع استراتيجية، وفق تصريحه.

ونقلت رويترز عن شهود عيان قولهم، إن الجيش اللبناني، انسحب من 7 مواقع عمليات أمامية على الأقل، على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، مع تقدم قوات الاحتلال باتجاه مناطق جديدة.



وبث نشطاء لقطات مصورة، تظهر انسحاب ناقلات جنود للجيش اللبناني، من قرى الحافة الأمامية جنوب لبنان، في ظل توقعات باندلاع قتال بالمنطقة.

توغّل إسرائيلي في جنوب لبنان والجيش اللبناني ينسحب من ٧ نقاط مستحدثة في القرى الحدودية pic.twitter.com/zglvvmPz0W — Lebanos (@lebanosnews) March 3, 2026

وقررت قوات حفظ السلام الدولية في لبنان "اليونيفيل" إجلاء جميع موظفيها المدنيين غير الأساسيين من غير اللبنانيين مع عائلاتهم بشكل فوري، في ظل التصعيد المتواصل وعدوان الاحتلال على لبنان.

عمليات حزب الله

أعلن حزب الله، فجر الثلاثاء، عن سلسلة عمليات نفذها ردًّا على عدوان الاحتلال الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة.

وقال حزب الله في بيان عسكري، "ردًّا على العدوان الإسرائيلي والذي أدّى إلى ارتقاء عشرات الشهداء من الرجال والنساء والأطفال وإصابة العشرات، وإلى تهديم مبانٍ وبنى تحتية مدنية وترويع المدنيين الآمنين وتهجيرهم من بيوتهم، استهدفنا عند الساعة 05:00 من فجر يوم الثلاثاء بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضية مواقعَ الرادارات وغرف التحكم في قاعدة رامات دافيد الجوية شمال فلسطين المحتلة".

وأكد أنَّ المقاومة الاسلاميّة معنية بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصًا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وقد جاء ردّها على مواقعَ عسكرية لا كما يفعل العدو باستهدافه المدنيين، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.

وفي بيان عسكري منفصل، أعلن حزب الله استهداف قاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليات الجوية شمال فلسطين المحتلة، بسرب من المسيرات الانقضاضية، مشيرًا إلى أن العملية أسفرت عن إصابة أحد الرادارات في القاعدة ومبنى قيادي.

كما استهدف حزب الله عند الساعة 6:30 بصلية صاروخية كبيرة قاعدة نفح (مقر قيادة فرقة هبشان 210) في الجولان السوري المحتل، وفقًا للبيان العسكري.

وأضاف: "منذ خمسة عشر شهرًا والعدوان الإسرائيلي مستمر على لبنان بالقتل والتدمير والتجريف وبكل أشكال الإجرام. ولم تنفع كل التحركات السياسية والدبلوماسية في لجم هذا العدوان وإلزامه بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار ومستلزماته".

وشدد على أنه حذر مرارًا بأن العدوان من دون رد لا يمكن أن يستمر، وعمليات الاغتيال والتدمير لا يمكن أن تستمر، والمطلوب هو وضع حدّ للعدوان بكل الوسائل المتاحة وبالحرارة والتحرك الفعالين.

وأكد أنه لا يمكن تبرير العدوان المستمر بالذرائع، فالمواجهة حق مشروع، وما قامت به المقاومة الإسلامية هو رد فعل على العدوان لحسابات وطنية بالدرجة الأولى، وحق استجلاب الأمن والاستقرار لأهلنا ومناطقنا على امتداد لبنان.

وأوضح حزب الله أن رد المقاومة الإسلامية على ثكنة عسكرية في الكيان الغاصب هو عمل دفاعي، وهو حقّ مشروع، وعلى المعنيين والمهتمين والمسؤولين أن يتوجهوا إلى إيقاف العدوان كسبب مباشر لكل ما يجري في لبنان.

المصدر / فلسطين أون لاين