آخر التطورات.. العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران

يتواصل العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران لليوم الثالث على التوالي، فيما أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، أنّ إيران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب "أغرق المنطقة في الفوضى بـ'آماله الكاذبة'، وهو الآن قلقٌ من وقوع المزيد من الخسائر في صفوف القوات الأميركية".

وأعلن الهلال الأحمر الإيراني ارتقاء 555 شهيدا في العدوان الاسرائيلي الاميركي على إيران، من بينهم 170 طالبة ومدرس استهشدوا في قصف مدرسة ابتدائية للبنات بمنطقة ميناب في محافظة هرمزغان.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، فجر يوم الاثنين، بإصابة مباني سكنية في غرب إيران في قصف صاروخي، بينما سمع دوي انفجارات في مناطق بالعاصمة طهران صباح اليوم، بالتزامن مع استهداف غارات أمريكية إسرائيلية مدينتي يزد وأصفهان في وسط البلاد.

اقرأ أيضًا: لاريجاني: إيران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة



وأكّد لاريجاني، أنّ إيران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب "أغرق المنطقة في الفوضى بـ'آماله الكاذبة'، وهو الآن قلقٌ من وقوع المزيد من الخسائر في صفوف القوات الأميركية".

وقال لاريجاني، في منشور على حسابه على منصة "إكس"، إنّ ترامب حوّل شعاره "أميركا أولاً" إلى "إسرائيل أولاً"، وضحّى بالجنود الأميركيين في سبيل سعي "إسرائيل" للسلطة.

وأضاف "بأفعال متوهمة وأكاذيب جديدة يُحمّل ترامب الجنود الأميركيين وعائلاتهم مجدّداً ثمن عبادة شخصيته". وتابع "اليوم الشعب الإيراني يدافع عن نفسه ولم تبدأ القوات المسلحة الإيرانية الغزو".

حزب الله يدخل خط المواجهة

وفي هذا السياق دخل حزب الله، فجر اليوم الاثنين، على خط المواجهة بشكل مباشر بإعلانه استهداف موقع "مشمار الكرمل" جنوب مدينة حيفا المحتلة بدفعة من الصواريخ والطائرات المسيّرة، في أول رد معلن له منذ بدء العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران.

وأكد الحزب أن عمليته تأتي "ثأراً لدم الإمام الخامنئي ودفاعاً عن لبنان وشعبه"، معتبراً أن رده "دفاعي مشروع" في ظل ما وصفه باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية.

اقرأ أيضًا: حزب الله يستهدف موقعاً للاحتلال في حيفا ويؤكد: ردٌّ دفاعيٌّ مشروع

رشقاتٌ صاروخية تجاه الأراضي المحتلة

استهدفت الصواريخ الإيرانية مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ضمن الموجة العاشرة من هجمات صواريخ خيبر.

وقالت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، إنَّ مكتب رئيس الوزراء المجرم للكيان الإسرائيلي ومقر قائد القوات الجوية التابعة له تعرض لهجوم صاروخي مكثف من قبل القوات المسلحة الإيرانية، ضمن الموجة العاشرة من هجمات صواريخ خيبر.

وأكد الحرس الثوري أنَّ مصير رئيس وزراء الكيان الصهيوني يكتنفه الغموض.

وأشار إلى أن الهجمات الصاروخية الإيرانية الناجحة تركزت على الأراضي المحتلة في الموجة العاشرة على مقر الحكومة الصهيونية، وسيتم الإعلان عن نتائج هذه الهجمات ومعلومات إضافية لاحقًا.

وأفادت مصادر عبرية، ظهر يوم الاثنين، إصابة مستوطنين جراء سقوط صاروخ إيراني في بئر السبع جنوب فلسطين المحتلة. وفي حصيلة أولية، أصيب 23 مستوطنًا بينهم إصابتان خطيرتان جراء سقوط صاروخ إيراني في بئر السبع جنوب فلسطين المحتلة.

وقالت بلدية بئر السبع إن صاروخًا إيرانيًا سقط بشكل مباشر وأوقع إصابات في المنطقة. وفي هذا السياق، كشفت مصادر عبرية عن وقوع دمار واسع بمحيط مطار بن غوريون جرّاء سقوط صاروخ إيراني.

وأعلن المتحدث باسم قيادة خاتم الأنبياء في إيران، تنفيذ إطلاق الموجات الجديدة الصواريخ تجاه المدن الإسرائيلية ضمن عملية "الوعد الصادق 4".



وذكر الحرس الثوري الإيراني في بيان، أنه استهدف المجمع الحكومي في تل أبيب، وهاجم المراكز العسكرية والأمنية في حيفا.



وبحسب وسائل إعلام عبرية فإن صواريخ إيران في الدفعة الجديدة استهدفت أيضا القدس المحتلة.



وقال الحرس الثوري مخاطبا الإسرائيليين "أصوات صفارات الإنذار في إسرائيل لن تتوقف أبدًا، نوصي سكان الأراضي المحتلة بالابتعاد عن محيط القواعد العسكرية والمراكز الأمنية والحكومية، ومغادرتها فورًا".



وهذه الموجة الصاروخية هي العاشرة منذ بدء الحرب بين إيران من جهة، والاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة من جهة أخرى، صباح السبت.

اقرأ أيضًا: الصواريخ الإيرانية تستهدفُ مجمعًا حكوميًا في "تل أبيب".. صافرات الإنذار لا تتوقف

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بدوي صفارات إنذار في بلدات "شلومي" و"رأس الناقورة" و"شتولا" شمالي فلسطين المحتلة، قبل أن تعلن عن دويها في مناطق واسعة في الشمال.

كما ذكرت أن صفارات الإنذار دوت في حيفا والكرمل، فيما أفادت لاحقاً بأن الصفارات وصلت إلى "صفد" و"روش بينا".

استهداف القواعد الأمريكية

وقال الجيش الإيراني، إننا نفذنا الموجات الجديدة من عملية الوعد الصادق 4 بنجاح، واستهدفنا حاملة الطائرات الأمريكية لينكولن بأربعة صواريخ كروز.

وأعلن الجيش الإيراني، عن خروج القاعدة الأمريكية في علي السالم بالكويت عن الخدمة، لافتا إلى قصف 3 ناقلات نفط أمريكية وبريطانية في الخليج ومضيق هرمز وأصبنا الهدف.

وتصاعدت ألسنة الدخان؛ جراء استهداف الصواريخ الإيرانية مبنى السفارة الأمركية في الكويت.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن الضربات التي نُفذت بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة أدت إلى مقتل وإصابة 560 عسكرياً أمريكياً، في حصيلة وغير مسبوقة.

اقرأ أيضًا: قواعد وسفارات أمريكا تحت القصف الإيراني ومشاهد مذلة لقائد طائرة عقب سقوطها

وأوضح بيان صادر عن الحرس الثوري، أن الهجمات ركزت بشكل دقيق على تدمير البنية التحتية للقواعد الحيوية، حيث تم استهداف القاعدة البحرية الأمريكية في ميناء سلمان بالبحرين بواسطة مجموعة من الطائرات المسيرة التي أصابت أهدافها بدقة عالية.

وحسب البيان، فإن الهجمات تزامنت مع ضربات مماثلة أخرجت قاعدة علي السالم في الكويت عن الخدمة بشكل كامل.

المصدر / فلسطين أون لاين/ وكالات