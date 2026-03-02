أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على جنوبي لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت إلى 31 شهيداً و149 جريحاً.

وشن الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 10 غارات على مناطق حارة حريك والجاموس وبرج البراجنة في الضاحية، كما استهدفت طائرات الاحتلال أطراف بلدات الحلوسية وباتوليه والطيبة والقنطرة إضافة إلى غارات طالت بلدات الشهابية ويانوح وصديقين والبازورية وصريفا والجميجمة.

مراسل الميادين عباس صباغ من الضاحية الجنوبية لبيروت حول آخر التطورات بعد توقف القصف الاسرائيلي حاليا#الميادين pic.twitter.com/Z7YKjt7gBI — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) March 2, 2026

وأفادت مصادر لبنانية بأن موظفي مستشفى ميس الجبل الحكومي غادروا المستشفى بعد تلقيهم تهديدات على هواتفهم من العدو الإسرائيلي، كما قامت قوى الأمن الداخلي بإخلاء مخفري حولا وميس الجبل.

وبالتزامن، هدد الاحتلال بلدات عدة في الجنوب اللبناني والبقاع والبقاع الغربي تمهيداً للاعتداء عليها، منها صريفا، معروب، سلعا (صور)، دبعال، بافليه، باريش، أرزون، قلويه، الشهابية، دردغيا، بستيات، عرب صاليم، حوش الرافقة، يحمر (البقاع الغربي)، ميدون، دلافي، عين قانا، كنيسة، المنصوري (صور)، مجدل زون، مزرعة بيوت السياد.

كما هدد جبال البطم، زبقين، السماعية، عيتيت، قانا، البياض (صور)، دير عامص، عيتا الجبل (الزط)، حانين (بنت جبيل)، حاريص، حداثا، محرونة، بيت ليف، ياطر (بنت جبيل)، شقرا، حولا، برعشيت، بنت جبيل، جميجمة، عيترون، صفد البطيخ، البازورية، عيناثا، حانوية، جناتا، برج الشمالي.



وأيضاً بلدات معركة، صديقين، المجادل، وادي جيلو، درويس (بعلبك)، ميس الجبل.

في غضون ذلك، تنفذ الطائرات الحربية الإسرائيلية تحليقاً على علو منخفض في البقاعين الغربي والشمالي.

تهديدات إسرائيلية

وهدد وزير حرب الاحتلال يسرائيل كاتس، باغتيال الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، في ظل، بعد رد الحزب فجر اليوم على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وخروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار.

وقال كاتس، إن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أصبح هدفا للتصفية، وتابع: "حزب الله سيدفع ثمنا باهظا على إطلاق النار باتجاه إسرائيل".

وأضاف: "من يسير في طريق علي خامنئي سيلقى المصير ذاته".

المصدر / فلسطين أون لاين