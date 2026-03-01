فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة بالضربات الإيرانية

هكذا تنبأ "غروك" بيوم بدء العدوان على إيران !

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

الاعتداءات الإسرائيلية تُكبّد اقتصاد الضفة خسائر تتجاوز مليون دولار

صحيفة " تكشف دور معهد "توني بلير" في تدريب لجنة "إدارة غزة"

إيران: ارتفاع عدد الطالبات الشهيدات بمدرسة ميناب إلى 153

العمق الإسرائيلي تحت النار: رشقات صاروخية استثنائية تخلف قتلى وجرحى

واشنطن تقرُّ بمقتل 3 جنود أميركيين خلال العدوان على إيران

رمضان بلا أبنائها… أمٌّ من خان يونس تجمع الشهادة والأسر والفقد في قلبٍ واحد

الضفة.. إصابة فلسطيني باعتداء مستوطنين في الأغوار الشمالية

مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة بالضربات الإيرانية

01 مارس 2026 . الساعة 22:04 بتوقيت القدس
...
إيران استهدفت القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الأحد، مقتل 3 جنود وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة في الحرب العدوانية التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران.

وذكرت “سنتكوم” في بيان: “حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:30 ت.غ) في الأول من مارس/آذار، قُتل 3 من أفراد الخدمة الأمريكية وأُصيب 5 آخرون بجروح خطيرة في إطار عملية الغضب الملحمي” ضد إيران.

وأوضحت أن عددا آخر أصيبوا بجروح طفيفة جراء شظايا.

وأكدت “سنتكوم” استمرار العمليات القتالية الرئيسية وجهود الاستجابة ضمن العملية.

ويعد هذا أول إعلان أمريكي لعدد الضحايا ضمن العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران الذي بدأ صباح السبت، وأودى بحياة أكثر من 200 شخص على الأقل، على رأسهم المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ومسؤولين أمنيين.

 

المصدر / وكالات
#جنود أمريكيين #الحرب على إيران

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة