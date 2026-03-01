مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة بالضربات الإيرانية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الأحد، مقتل 3 جنود وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة في الحرب العدوانية التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران.

وذكرت “سنتكوم” في بيان: “حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:30 ت.غ) في الأول من مارس/آذار، قُتل 3 من أفراد الخدمة الأمريكية وأُصيب 5 آخرون بجروح خطيرة في إطار عملية الغضب الملحمي” ضد إيران.

وأوضحت أن عددا آخر أصيبوا بجروح طفيفة جراء شظايا.

وأكدت “سنتكوم” استمرار العمليات القتالية الرئيسية وجهود الاستجابة ضمن العملية.

ويعد هذا أول إعلان أمريكي لعدد الضحايا ضمن العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران الذي بدأ صباح السبت، وأودى بحياة أكثر من 200 شخص على الأقل، على رأسهم المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ومسؤولين أمنيين.

المصدر / وكالات