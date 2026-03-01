هكذا تنبأ "غروك" بيوم بدء العدوان على إيران !

وكالات/ فلسطين أون لاين

أثار روبوت الدردشة غروك من إيلون ماسك اهتمام مواقع التواصل بعد توقعه بدء العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران أمس السبت 28 فبراير/شباط الماضي.

وفي التفاصيل، أجرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في 25 فبراير/شباط، مع أربعة روبوتات دردشة طالبة تحديد الموعد المحتمل لتوجيه ضربة إلى إيران، ونجح حينها "غروك" في تحديد اليوم.

وأجرت الصحيفة الإسرائيلية تجربتها على أربعة روبوتات، وهي "كلود" من "أنثروبيك"، و"جيميناي" من "غوغل"، و"غروك" من "إكس إيه آي"، و"تشات جي بي تي" من "أوبن إيه آي". استجاب كل منها بشكل مختلف عند الضغط عليه للحصول على إجابة قاطعة، وكان "غروك" هو من توقع الإجابة الصحيحة.

تنبؤ "غروك" أثار ضجة في مواقع التواصل. إيلون ماسك لم يفوّت الفرصة للاحتفاء بهذا "الإنجاز"، وأعاد نشر الخبر معلقاً "يُعد التنبؤ بالمستقبل أفضل مقياس للذكاء"، وردّ عليه حساب: "توقع غروك ذلك لأنه كانت لديه إمكانية الوصول إلى بيانات حكومية رفيعة المستوى بفضلك على ما أعتقد".

وكانت وزارة الحرب الأميركية قد عقدت اتفاقاً مع "إكس إيه آي" لاستخدام الروبوت في أنظمتها السرية. لكن الصحيفة قالت إن الروبوت "لم يطلع على أي تخطيط سري. لقد خمّن، وتطابق تخمينه".

المصدر / وكالات