الاعتداءات الإسرائيلية تُكبّد اقتصاد الضفة خسائر تتجاوز مليون دولار

متابعة/ فلسطين أون لاين

سجلت وزارة الزراعة الفلسطينية، خسائر بأكثر من مليون دولار إثر هجمات إسرائيلية بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت وزارة الزراعة، في بيان، أن الفترة ما بين 19 و27 فبراير/ شباط المنصرم، شهدت تصعيدا متواصلاً في الانتهاكات الإسرائيلية بحق القطاع الزراعي في محافظات الضفة الغربية.

وأسفرت الاعتداءات، بحسب البيان، عن اقتلاع 618 شجرة، تنوعت بين أشجار زيتون وتين وعنب وصبّار ولوزيات، وقتل وحرق 76 رأس غنم وسرقة 100 أخرى.

وبينت الوزارة، أن الاعتداءات طالت الأشجار المثمرة، والمحاصيل الحقلية، والبنية التحتية الزراعية من آبار وبرك وخزانات مياه، إلى جانب عمليات التجريف والهدم ومنع الوصول، واعتداءات المستوطنين على الرعاة ومربي الثروة الحيوانية.

وقدرت الوزارة الخسائر بأكثر من مليون و300 ألف دولار، نتيجة تلك الاعتداءات، التي تركزت في محافظات الخليل وبيت لحم والقدس وطوباس وقلقيلية وسلفيت، حيث سجلت بيت لحم النسبة الأكبر من حجم الخسائر.

وأكدت وزارة الزراعة أن استمرار هذه الانتهاكات يهدد مصدر رزق آلاف الأسر الزراعية، ويمس بالأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للشعب الفلسطيني.

ومنذ أن بدأ حرب الإبادة بقطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يكثف الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءات بالضفة الغربية، تشمل القتل والاعتقال وتخريب وهدم منازل ومنشآت والتهجير وتوسيع الاستيطان.

وأسفرت تلك الاعتداءات عن مقتل ما لا يقل عن 1119 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و700، بالإضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألف فلسطيني.