صحيفة " تكشف دور معهد "توني بلير" في تدريب لجنة "إدارة غزة"

كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" أن معهد توني بلير في لندن، تولى تدريب وتأهيل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة برئاسة علي شعث والمكلفة من "مجلس سلام" دونالد ترامب لإدارة غزة بعد حرب الإبادة التي امتدت لعامين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، أن فريقا من معهد توني بلير، عقد جلسات في القاهرة لأعضاء اللجنة الوطنية لإدارة غزة في منتصف كانون الثاني/ يناير بالتزامن مع بدء عملها، تضمنت الاجتماعات تدريبا على القيادة ومناقشات حول أولويات إدارة غزة.

كما وأشارت المصادر إلى وجود عدد من موظفي المعهد في ردهة فندق القاهرة حيث يقيم أعضاء اللجنة ويعملون.

وقالت مصادر مطلعة على النشاطات إن "معهد توني بلير يبذل قصارى جهده لدعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، مضيفة أن ذلك يتم "من موارد المعهد حاليا".

كما وشارك، بحسب التقرير، موظفو معهد توني بلير سابقا في مناقشات مع مستشارين من مجموعة بوسطن للإستشارات ورجال أعمال إسرائيليين حول مشروع تصور "ريفييرا غزة" ما بعد الحرب، بما في ذلك مبادرات تجارية و"مناطق اقتصادية خاصة" منخفضة الضرائب.

واستبعد توني بليز لتولي رئاسة ما يُعرف بـ "مجلس السلام" لإدارة غزة بعد الحرب، في ظل رفض عربي إسلامي واسع، يُجسّد رفضًا لمساعي فرض "وصاية دولية" على مستقبل الفلسطينيين، ويعود لسمعته جراء دعمه القوي للغزو الأمريكي للعراق عام 2003.

وذكرت تقارير، أن توني بلير قد تمّ إبعاده عن منصب الرئاسة، على أن يُحتفظ له بموقع في المجلس التنفيذي الأدنى رتبة، ما يتيح له المشاركة في التنفيذ التقني للخطة إلى جانب شخصيات مثل جاريد كوشنر وستيف ويتكوف ومسؤولين من دول عربية وغربية.

وتتكون اللجنة من 15 شخصا وتم تشكيلها لإدارة الأمور اليومية في غزة، ضمن خطة ترامب. ويقيم أفرادها في القاهرة. ولكنها تتمتع بصلاحيات محدودة في اتخاذ القرارات، وهي مسؤولة أمام مجلس السلام، ويشرف عليها نيكولاي ملادينوف، الدبلوماسي البلغاري الذي يشغل منصب "الممثل السامي لغزة".