واشنطن تقرُّ بمقتل 3 جنود أميركيين خلال العدوان على إيران

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، يوم الأحد، مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة خمسة آخرين خلال العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران.

واوضح "سنتكوم"، في بيان صحفي، بتعرض عدد آخر لإصابات طفيفة جراء شظايا وارتجاجات دماغية، مضيفا: "لا تزال العمليات القتالية الكبرى مستمرة، فيما يتواصل جهدنا في الرد".

CENTCOM Update



TAMPA, Fla. – As of 9:30 am ET, March 1, three U.S. service members have been killed in action and five are seriously wounded as part of Operation Epic Fury.



Several others sustained minor shrapnel injuries and concussions — and are in the process of being… — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026

ومنذ بدء العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، أمس السبت، استهدف الحرس الثوري الإيراني، وفق بياناته، 27 قاعدة أميركية في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيرة، إضافة إلى أهداف إسرائيلية، من بينها قاعدة "تل نوف" الجوية، ومقر أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومجمع صناعات دفاعية في "تل أبيب".

كما أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران، الأحد، استهداف حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لينكولن"، بـ4 صواريخ باليستية، في هجوم مركّز.

وفجر اليوم الأحد، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن "بدء العملية الأكثر هجومية في تاريخ القوات المسلحة الإيرانية" صوب الأراضي الفلسطينية المحتلة والمواقع الأميركية في المنطقة، وذلك رداً على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي في غارة على مكتبه.