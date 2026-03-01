واشنطن تقرُّ بمقتل 3 جنود أميركيين خلال العدوان على إيران

فلسطين أون لاين

01 مارس 2026 . الساعة 17:46 بتوقيت القدس
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، يوم الأحد، مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة خمسة آخرين خلال العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران.

واوضح "سنتكوم"، في بيان صحفي، بتعرض عدد آخر لإصابات طفيفة جراء شظايا وارتجاجات دماغية، مضيفا: "لا تزال العمليات القتالية الكبرى مستمرة، فيما يتواصل جهدنا في الرد".

ومنذ بدء العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، أمس السبت، استهدف الحرس الثوري الإيراني، وفق بياناته، 27 قاعدة أميركية في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيرة، إضافة إلى أهداف إسرائيلية، من بينها قاعدة "تل نوف" الجوية، ومقر أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومجمع صناعات دفاعية في "تل أبيب".

كما أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران، الأحد، استهداف حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لينكولن"، بـ4 صواريخ باليستية، في هجوم مركّز.

وفجر اليوم الأحد، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن "بدء العملية الأكثر هجومية في تاريخ القوات المسلحة الإيرانية" صوب الأراضي الفلسطينية المحتلة والمواقع الأميركية في المنطقة، وذلك رداً على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي في غارة على مكتبه.

 

