إغلاق المجال الجوي واضطراب حركة الطيران في الشرق الأوسط

متابعة/ فلسطين أون لاين

يشهد الشرق الأوسط اضطرابات واسعة في الملاحة الجوية حيث أعلنت شركات طيران كبرى تعليق رحلاتها من وإلى الشرق الأوسط في ظل المواجهة بين إيران، و"إسرائيل" والولايات المتحدة.

وعلقت شركة الطيران "اير فرانس" اليوم الأحد تعليق رحلاتها إلى بيروت ودبي والرياض بسبب التصعيد الإقليمي.

وأعلنت شركة طيران الإمارات أكبر شركة طيران في منطقة الشرق الأوسط، عن تمديد التعليق المؤقت لجميع رحلاتها الجوية من وإلى مطار دبي الدولي، وذلك حتى الساعة الثالثة مساء بتوقيت الإمارات، يوم الاثنين الموافق الثاني من مارس 2026، موضحة أن هذا القرار جاء "بسبب إغلاق متعدد للمجال الجوي الإقليمي".

كما دعا طيران الإمارات المسافرين المتضررين الذين تقع مواعيد سفرهم قبل الخامس من مارس إلى التواصل مع الشركة، سواء لإعادة الحجز خلال مدة لا تتجاوز 20 يوما من التاريخ الأصلي، أو للحصول على استرداد كامل لقيمة تذاكرهم.

فيما أعلنت شركة اتحاد للطيران تعليق جميع رحلاتها من وإلى أبوظبي حتى الساعة 2:00 فجرا بالتوقيت المحلي من يوم الاثنين الثاني من مارس، مشيرة في بيان نشرته على منصة X إلى أن إغلاق المجال الجوي الإقليمي لا يزال يؤثر بشكل مباشر على عمليات الشركة.

وكانت هيئة مطارات أبوظبي قد أعلنت في وقت سابق عن سقوط قتيل وإصابة 7 آخرين في هجوم استهدف مطار أبوظبي.

كما أعلنت شركة "إيروفلوت" الروسية إلغاء جميع رحلاتها من وإلى دبي وأبوظبي ليوم الأول من مارس بسبب تمديد قيود المجال الجوي الإماراتي، مؤكدة أنها وفرت إقامة فندقية لـ 790 مسافرا في فنادق المدينتين، فيما اعتمد باقي المتضررين على ترتيباتهم الخاصة.

وعرضت الشركة على جميع المسافرين إعادة الحجز لأقرب المواعيد المتاحة أو استرداد قيمة التذاكر كاملة.

وقد طالت موجة الإلغاءات كبرى شركات الطيران العالمية والإقليمية، وهي: طيران الإمارات، فلاي دبي، اتحاد للطيران، إير عربيا، الخطوط الجوية القطرية، عُمان إير، الخطوط الجوية التركية، بريتيش إيروايز، يونايتد إيرلاينز، إيروفلوت.

وبحسب بيانات الرابطة الروسية لمشغّلي السياحة، بلغ إجمالي الرحلات الملغاة حتى الآن 700 رحلة مع توقعات بارتفاع هذا الرقم.

كما أفاد المراقبون الجويون بأن المجال الجوي الإيراني سيبقى مغلقا حتى الثالث من مارس، مما يلقي بظلاله على مسارات الطيران الدولي العابرة للمنطقة.

وتأتي هذه الاضطرابات في أعقاب العدوان الأمريكي- الإسرائيلي والذي بدأ يوم السبت على مواقع عدة داخل الأراضي الإيرانية شملت العاصمة طهران، أعقبه رد طهران على قواعد عسكرية أمريكية في دول عربية خاصة الخليجية، إلى جانب مستوطنات وبلدات إسرائيلية.

المصدر / وكالات