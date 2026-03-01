الضفة.. إصابة فلسطيني باعتداء مستوطنين في الأغوار الشمالية

فلسطين أون لاين

01 مارس 2026 . الساعة 17:13 بتوقيت القدس
متابعة/ فلسطين أون لاين

أصيب فلسطيني، مساء يوم الأحد، باعتداء مستوطنين في منطقة حمامات المالح بالأغوار الشمالية شمال شرق الضفة.

وأوضحت منظمة البيدر الحقوقية، في بيان صحفي، أن مجموعة من المستوطنين هاجمت المواطنين في المنطقة، ما أدى إلى إصابة الشاب بجروح، حيث جرى تقديم الإسعافات اللازمة له في المكان.

وتسببت اعتداءات المستوطنين في حالة من التوتر والقلق بين الأهالي، في ظل تكرار الاعتداءات في مناطق الأغوار، مطالبةً بتوفير الحماية للمدنيين ووقف هذه الانتهاكات.

صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، وبموازاة حربه على قطاع غزة منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن استشهاد 1119 فلسطينياً، وإصابة نحو 11 ألفاً و700، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفاً.

#الأغوار الشمالية #اعتداءات المستوطنين #الضفة الغربية

