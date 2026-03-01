عراقجي: عملية اغتيال المرشد ستجعل المواجهة أكثر تعقيدا وخطرا

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن عملية اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي ستجعل المواجهة أكثر تعقيدا وخطرا، مشيرًا إلى أنها عمل خطير جدا وغير مسبوق وانتهاك سافر للقانون الدولي.

وقال عراقجي، في تصريحات لقناة الجزيرة، يوم الأحد، إن إيران لا ترى أي حدود في إطار دفاعها عن نفسها، مشيرًا إلى أن عملية دستورية بدأت بالفعل، وأن مجلسًا انتقاليًا تأسس اليوم وسيتولى تسيير شؤون البلاد.

أوضح أن إيران لا تستهدف جيرانها، بل تستهدف الوجود العسكري الأميركي في تلك الدول، لافتًا إلى أن علاقات طهران جيدة مع الدول في الجانب الآخر من الخليج، ولا توجد مشكلات معها.

وأضاف أنه على تواصل مستمر مع نظرائه في المنطقة، وقدّم لهم تفسيرات بشأن الموقف الإيراني، لافتًا إلى أن بعض الدول غير سعيدة، وبعضها غاضب.

وقال، على أن هذه الحرب فُرضت على إيران، وهي خيار أميركي–إسرائيلي، داعيًا دول الجوار إلى الضغط على واشنطن و"تل أبيب" وإيصال تذمرها إليهما.

أعلن التلفزيون الرسمي في إيران فجر اليوم الأحد، اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، جراء الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة و"إسرائيل" على البلاد، فيما أعلن جيش الاحتلال أنه اغتال في الضربة الأولى من الحرب العدوانية الإسرائيلية الأمريكية على إيران 25 مسؤولاً.

كما أفادت وكالة إرنا باستشهاد أمين مجلس الدفاع الإيراني علي شمخاني، وقائد الحرس الثوري الإيراني محمد باكبور، نتيجة غارات استهدفت مواقع داخل إيران، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن أماكن الاستهداف.

وذكرت وكالة تسنيم أن خامنئي اغتيل أثناء وجوده في مكتبه في الساعات الأولى من صباح السبت، بالتزامن مع بدء الهجمات. وأعلنت الحكومة الحداد العام لمدة 40 يوماً، مع تعطيل الدوام الرسمي سبعة أيام.

في المقابل، توعد الحرس الثوري الإيراني بردّ وصفه بالقاسي، معتبرا أن عملية الاغتيال تمثل “انتهاكا صارخا للموازين الدينية والأخلاقية والقانونية”، ومحملًا الولايات المتحدة و"إسرائيل" المسؤولية عنها.