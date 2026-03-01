نعيم قاسم ناعيًا خامنئي: سنقوم بواجبنا في التصدي للعدوان مهما بلغت التضحيات

نعى الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي الذي قتل في مقر عمله في "بيت القيادة" في طهران أثناء أدائه مهامه، وذلك إثر عدوان أميركي إسرائيلي وقع في الساعات الأولى من صباح يوم أمس السبت.

وقال قاسم في بيان: "إننا في حزب الله والمقاومة الإسلامية في لبنان وكل المؤيدين الداعمين لهذا الخط الخميني الأصيل، سنواصل الطريق بِعزم ‏وثبات وروحية استشهادية لا تعرف الكلل والملل، ولا ترضى الذل، وسنكون دائماً في طليعة المجاهدين لِتحرير الأرض ‏والإنسان على نهج سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله".

وأضاف: "سنقوم بواجبنا في التصدي للعدوان، واثقين بنصر الله وتسديده وتأييده... ومهما بلغت التضحيات، لن نترك ميدان الشرف والمقاومة ومواجهة الطاغوت الأميركي والإجرام الصهيوني للدفاع عن ‏أرضنا وكرامتنا وخياراتنا المستقلة".

وأكد أن "استهداف العدوان الأميركي الطاغوتي والصهيوني المجرم للسيد خامنئي وثلة من القادة ‏والمسؤولين وأبناء الشعب الإيراني الأبرياء هو قمة الإجرام، وهذا "الاغتيال هو وصمة عار على جبين البشرية جمعاء".

المصدر / فلسطين أون لاين