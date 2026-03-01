فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة بالضربات الإيرانية

هكذا تنبأ "غروك" بيوم بدء العدوان على إيران !

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

الاعتداءات الإسرائيلية تُكبّد اقتصاد الضفة خسائر تتجاوز مليون دولار

صحيفة " تكشف دور معهد "توني بلير" في تدريب لجنة "إدارة غزة"

إيران: ارتفاع عدد الطالبات الشهيدات بمدرسة ميناب إلى 153

العمق الإسرائيلي تحت النار: رشقات صاروخية استثنائية تخلف قتلى وجرحى

واشنطن تقرُّ بمقتل 3 جنود أميركيين خلال العدوان على إيران

رمضان بلا أبنائها… أمٌّ من خان يونس تجمع الشهادة والأسر والفقد في قلبٍ واحد

الضفة.. إصابة فلسطيني باعتداء مستوطنين في الأغوار الشمالية

تشييع مهيب للشهيدين "القيسية" و"مسالمة" في الظاهرية ودورا

01 مارس 2026 . الساعة 15:01 بتوقيت القدس
...
تشييع شهيد (أرشيف)

شيع الآلاف من المواطنين الفلسطينيين في محافظة الخليل، ظهر الأحد، شهيدي الظاهرية ودورا؛ اللذين قضيا متأثرين باصابتهما برصاص الاحتلال السبت وقبل ثلاثة أيام.

وانطلق موكب تشييع الشهيد تامر القيسية من مدينة الخليل إلى منزله في بلدة الظاهرية جنوبي المدينة، حيث أدى المئات صلاة الجنازة على جثمانه في مسجد الظاهرية الكبير.

وارتقى الشهيد القيسية متأثراً باصابته برصاص جيش الاحتلال، قبل عدة أيام قرب يطا، جنوبي الخليل.

وشارك مئات المواطنيين في تشييع جثمان الشهيد الشاب محمد جهاد مسالمة في مدينة دورا، جنوب غربي الخليل، من مسجد دورا الكبير، ومن ثم إلى مقبرة البلدة.

وارتقى الشهيد المسالمة بعد إصابته بجروحٍ حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال مساء السبت في دورا.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#تشييع #شهيد

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة