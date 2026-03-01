تشييع مهيب للشهيدين "القيسية" و"مسالمة" في الظاهرية ودورا

شيع الآلاف من المواطنين الفلسطينيين في محافظة الخليل، ظهر الأحد، شهيدي الظاهرية ودورا؛ اللذين قضيا متأثرين باصابتهما برصاص الاحتلال السبت وقبل ثلاثة أيام.

وانطلق موكب تشييع الشهيد تامر القيسية من مدينة الخليل إلى منزله في بلدة الظاهرية جنوبي المدينة، حيث أدى المئات صلاة الجنازة على جثمانه في مسجد الظاهرية الكبير.

وارتقى الشهيد القيسية متأثراً باصابته برصاص جيش الاحتلال، قبل عدة أيام قرب يطا، جنوبي الخليل.

وشارك مئات المواطنيين في تشييع جثمان الشهيد الشاب محمد جهاد مسالمة في مدينة دورا، جنوب غربي الخليل، من مسجد دورا الكبير، ومن ثم إلى مقبرة البلدة.

وارتقى الشهيد المسالمة بعد إصابته بجروحٍ حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال مساء السبت في دورا.

المصدر / فلسطين أون لاين