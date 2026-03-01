بحديثه عن "العماليق".. نتنياهو يضع العدوان على إيران في سياق توراتي دموي

وضع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العدوان الإسرائيلي الأمريكي المتواصل على إيران في "سياق توراتي دموي" بحديثه عن "محو عماليق".

جاء ذلك بحسب تصريحات أدلت بها وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك، صباح الأحد، لإذاعة "كول باراما" المحلية المعبرة عن اليهود المتدينين "الحريديم".

وقالت ستروك، عضو المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت): “تحدث معي نتنياهو صباح أمس مع بداية العملية، وأخبرته أن هذا مناسب جدا لـ"سبت التذكر" (شبات زاخور)".

وأضافت: "فأجابني بأننا هذه المرة لا نتذكر فقط محو عماليق، بل إننا نقوم بمحو عماليق أيضًا".

و"سبت التذكر" هو السبت الذي يسبق "عيد البوريم” (المساخر) اليهودي ويبدأ غدا الاثنين، وفيه يُقرأ في الكُنس مقطع من التوراة يتناول وصية تذكّر ما فعله "العماليق" بـ"بني إسرائيل".

ويمثل العماليق "ذروة الشر" في التقاليد اليهودية، ويستخدم هذا التعبير عادة للإشارة إلى الشعوب التي تدعي "تل أبيب" أنها "تُهدِّد الوجود اليهودي".

وذلك التعبير استخدمه نتنياهو أكثر من مرة في تحفيز جيش الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة الجماعية التي شنها بدعم أمريكي على قطاع غزة.

وورد ذكر تعبير العماليق في أكثر من مواضع بالتوراة، بينها سفر الخروج الفصل 17، الآية 14: “فقال الرب لموسى: "اكتب هذا تذكارًا في الكتاب وضعه في مسامع يشوع. فإني سوف أمحو ذكر عماليق من تحت السماء".

وفي سفر صموئيل، الفصل 15، تقول الآية 3: "والآن، اذهب واضرب العماليق وحرموا كل ما لهم ولا تعفوا عنهم. بل اقتلوا على السواء الرجل والمرأة الطفل والرضيع، بقرًا وغنمًا، جملًا وحمارًا".

ومتحدثة عن العدوان الراهن على إيران، أضافت ستروك: "نحن في بداية الطريق، وأعداؤنا يملكون أدوات شريرة يستخدمونها ضدنا".

واستدركت: “إذا لم يُغيّر الشعب الإيراني النظام، فلن نكون قد وصلنا إلى النهاية المنشودة".

وتابعت: "أتفق مع أرييه درعي (زعيم حزب “شاس” الحريدي) على وجود عون إلهي يُسهم في تفكك هذه القوة العظيمة إلى شظايا".

ومنذ صباح السبت، يشن الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة عدوانا عسكريا على إيران، أودى بحياة 201 شخص، على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ردت طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيّرات تجاه الكيان الإسرائيلي وقواعد أمريكية بالمنطقة.

المصدر / وكالات