متظاهرون في بغداد يحاولون اقتحام المنطقة الخضراء ببغداد

حاول مئات العراقيين في وقت مبكر من صباح الأحد اقتحام المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد حيث تقع السفارة الأمريكية، بعد اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وفق ما أفاد مصدر أمني.

وقال المصدر: “حاول مئات المحتجين اقتحام المنطقة الخضراء وقد تم التصدي لهم، لكنهم يواصلون المحاولة”.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي متظاهرين يرشقون بالحجارة قوات أمنية ما دفعها إلى الرد باستخدام الغاز المسيل للدموع. وشوهد مئات الأشخاص يرفعون أعلام جماعات مسلحة موالية لإيران.

كر وفر بين المتظاهرين والقوات الامنية قرب بوابات المنطقة الخضراء بعد منعهم من الاقتراب للسفارة الامريكية pic.twitter.com/vAD3T9psjC — حيدر (@Hydikm) March 1, 2026

🚨عاجـــــــــــــــل

لشباب العراقي يهاجم السفارة الأمريكية في بغداد pic.twitter.com/YOv4yYOxr4 — AHMAD SLMAN (@ahmadslmanx) March 1, 2026

ونعى قادة عراقيون بينهم الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي.

وأعلن تحالف “الإطار التنسيقي” المؤلف من أحزاب شيعية مقرّبة من إيران، أنه "بعميق الحزب وبالغ الأسى ننعى رحيل الإمام القائد الشهيد السيد علي خامنئي"، مؤكدًا "ستبقى دماء الإمام القائد الشهيد نبراسًا لكل الأجيال وصرخة مستمرة بوجه الطغيان والغاصبين" و"ستبقى اللعنة تطارد الصهاينة القتلة ما بقي الدهر".

وعزّى زعيم التيار الشيعي الوطني مقتدى الصدر في بيان "العالم الإسلامي أجمع" معلنا الحداد لثلاثة أيام في العراق.

هذا وأعلنت بغداد الحداد ثلاثة أيام بعد مقتل خامنئي. وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان: “نعزّي أبناء الشعب الإيراني الكريم، وسائر الأمّة الإسلامية، بارتقاء خامنئي إثرَ عدوان صارخ، وفعل مُدان يخالف كل الأعراف الإنسانية والأخلاقية، وفي خرق واضح للقوانين والمواثيق الدولية”.

وأضاف أن العراق يجدد “الدعوة الجادة إلى الوقف الفوري غير المشروط للعمليات والأفعال العسكرية، التي تمضي بالمنطقة إلى مستويات غير مسبوقة من العنف”.

المصدر / وكالات