ترامب يهدد إيران بضربة عسكرية "غير مسبوقة" إذا ردّت على اغتيال خامنئي

01 مارس 2026 . الساعة 09:34 بتوقيت القدس
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

 أعلن الرئيس دونالد ترامب الأحد أن الولايات المتحدة ستضرب إيران “بقوة غير مسبوقة” إذا ردّت على الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال: "أعلنت إيران للتو أنها ستضرب بقوة شديدة اليوم، أقوى من أي ضربة سابقة"، مضيفا: "لكن من الأفضل لهم ألا يفعلوا ذلك، لأنهم إن فعلوا، فسنضربهم بقوة غير مسبوقة!".

 وشنّت إيران الأحد موجة جديدة من الهجمات بالصواريخ والمسيّرات استهدفت قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة و"إسرائيل"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية، ردا على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي الضخم الذي أسفر عن مقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي.

ومن بين أهداف الضربات 27 قاعدة أمريكية في المنطقة، بالإضافة إلى المقر العام للقوات الإسرائيلية ومجمع للصناعات الدفاعية في "تل أبيب"، بحسب التلفزيون الإيراني الرسمي.

