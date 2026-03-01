بايرن ميونخ يحسم "الكلاسيكو" ويضع يداً على لقب "البوندسليغا"

اقترب نادي بايرن ميونيخ خطوة هائلة من التتويج بلقب دوري الدرجة الأولى الألماني بعد فوزه على ملعب ملاحقه المباشر بوروسيا دورتموند 3- 2، السبت، في دير كلاسيكير البوندسليغا.

وقلب النادي البافاري تأخره بهدف إلى تقدم بهدفين بواسطة القناص الإنجليزي هاري كين، وبدا أن دورتموند خطف التعادل بعد تسجيله هدفاً في الدقيقة الـ83، لكن جوشوا كيميش تقمص دور البطولة وخطف هدف الفوز للفريق الضيف قبل ثلاث دقائق من النهاية.

الفوز رفع رصيد بايرن ميونيخ إلى 63 نقطة في الصدارة، موسعاً الفارق مع دورتموند صاحب المركز الثاني إلى 11 نقطة.

المصدر / وكالات