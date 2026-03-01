الأخلاق أم الإيتيقا؟

الإنسان يعيش بالمفاهيم أكثر مما يظن. فهو يبني أفكاره بالمفاهيم، ويؤسس قيمه بالمفاهيم، ويفسر حياته من خلالها. ولذلك فإن اختيار مجتمعٍ ما لمفاهيم معينة ليس مجرد مسألة لغوية، بل هو اختيار حضاري عميق. في الفترة الأخيرة أصبحنا نلاحظ استعمال كلمة “إيتيقا” بدل “أخلاق” في كثير من الكتابات الحديثة. وهذا التحول ليس مجرد استبدال لفظ بآخر، بل هو انتقال في المرجعية.

كلمة الأخلاق في التصور الإسلامي ذات أساس ميتافيزيقي راسخ. فهي تستمد مصدرها من الوحي، ومن القدوة النبوية، ومن الفطرة السليمة. والأخلاق في الإسلام لا تعني مجرد حسن السلوك الاجتماعي، بل تشمل القلب والنية وعلاقة الإنسان بربه. فالمعيار النهائي للأخلاق هو رضا الله تعالى، والخير والشر يحددان وفق الميزان الإلهي.

أما الإيتيقا فهي مفهوم نشأ في الفلسفة الحديثة، وتطور غالبًا في سياق علماني. فهي تعتمد على العقل الإنساني، أو على التوافق الاجتماعي، أو على حسابات المنفعة والضرر. في هذا الإطار يُعرّف “الخير” غالبًا بما يحقق المنفعة العامة أو يحترم حرية الفرد أو ينسجم مع مبدأ عقلي معين. وهكذا تصبح الإيتيقا منظومة دنيوية في تأسيسها.

من أبرز الفروق بين المفهومين مسألة الثبات والتغير. الأخلاق الإسلامية ثابتة في أصولها؛ فالحرام حرام، والظلم ظلم، والعفة عفة، بغض النظر عن تغير الزمان والمكان. أما الإيتيقا فقد تتبدل بتبدل الثقافة والسياق التاريخي. ما كان مرفوضًا بالأمس قد يصبح مقبولًا اليوم باسم الحقوق أو الحرية. وهذه المرونة تجعل الإيتيقا أكثر تكيفًا مع التحولات، لكنها أقل رسوخًا من حيث المرجعية المطلقة.

الأخلاق في الإسلام ترتكز على النية. فقيمة العمل لا تُقاس بنتيجته فقط، بل بنيّة فاعله. وقد يكون العمل في ظاهره حسنًا لكنه يفقد قيمته إذا فسدت النية. في حين أن كثيرًا من النظريات الإيتيقية تركز على الفعل ونتيجته الاجتماعية، دون التعمق في البعد الباطني للإنسان.

تحول المفاهيم يؤدي تدريجيًا إلى تحول في الرؤية. مفهوم “الذنب” يتحول إلى “خطأ”. و”الحرام” يصبح “خيارًا شخصيًا”. و”العفة” تُذوَّب في خطاب الحرية الفردية. و”الأمر بالمعروف” يُتهم بالتدخل في شؤون الآخرين. هذه التحولات لا تقع فجأة، بل تتم عبر انزياح لغوي هادئ.

إن استعمال مصطلح الإيتيقا في السياق الحديث مرتبط بمحاولة إيجاد لغة أخلاقية مشتركة بعيدًا عن المرجعيات الدينية، بهدف تنظيم العيش المشترك بين مختلف الأطياف. غير أن هذا التوجه أدى عمليًا إلى إقصاء البعد الإلهي من المجال العام، وتحويل الأخلاق إلى شأن نسبي قابل لإعادة التعريف.

في التراث الإسلامي ترتبط الأخلاق بالعقيدة؛ فضعف الإيمان يؤدي إلى ضعف الأخلاق. وترتبط بالعبادة؛ فالصلاة والصيام والزكاة وسائل لتزكية النفس. وترتبط بالقلب؛ إذ إن أمراض القلوب كالكبر والرياء والحسد تُعدّ خللًا أخلاقيًا عميقًا. هذه الرؤية الشمولية لا نجدها غالبًا في الإطار الإيتيقي الحديث.

البرامج المعاصرة المسماة بـ “تعليم القيم” تحاول أحيانًا أن تقوم مقام الأخلاق الدينية، لكنها تواجه سؤال الأساس: لماذا ينبغي الالتزام بهذه القيم؟ ما المرجع النهائي؟ في الإسلام الجواب واضح: طلبًا لرضا الله تعالى.

لا يعني هذا النقد أن الإيتيقا لا قيمة لها، ولكن المقصود التنبيه إلى أن الإيتيقا ليست الأخلاق نفسها. فالمفاهيم ليست ألفاظًا محايدة، بل هي حوامل لرؤى كونية كاملة.

وفي الختام، فإن استبدال كلمة الأخلاق بكلمة الإيتيقا ليس أمرًا شكليًا. إنه يعكس تحولًا في المرجعية والمعيار. وإذا تغيرت المرجعية تغير الميزان، وإذا تغير الميزان تغيرت الحياة. ولذلك فالمسألة ليست لغوية فحسب، بل هي مسألة هوية واتجاه.

