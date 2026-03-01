شهيدان ومصابون.. خروقات إسرائيلية متواصلة بغزة والاحتلال يغلق جميع المعابر

تتواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الهش في غزة منذ بدء سريانه في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، فيما أعلن الاحتلال إغلاق جميع المعابر مع القطاع بما فيها معبر رفح.

وفي أبرز التطورات، أعلنت مصادر طبية، استشهاد مواطنين ووقوع عدد من الإصابات في استهداف إسرائيلي مدفعي لمنطقة الجرن بجباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وأوضحت مصادر محلية، أن الفلسطينيَّيْن عمر سفيان منون ومصطفى أحمد زغلول استشهدا بقصف إسرائيلي على منطقة تقع خارج نطاق سيطرة وانتشارجيش الاحتلال شمالي قطاع غزة.

واستهدفت آليات وطيران الاحتلال عدة مناطق في القطاع، في ظل أوضاع إنسانية كارثية يعيشها الأهالي زادت حدتها في شهر رمضان.

وأطلقت آليات الاحتلال نيراناً كثيفة تجاه الأحياء الشمالية الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة. كما شهدت المناطق الشمالية الغربية من القطاع قصفاً مدفعيا وإطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال.

وفي خان يونس قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي الأحياء الشرقية من المدينة جنوبي قطاع غزة.

وأعلنت سلطات الاحتلال إغلاق جميع المعابر مع قطاع غزة بما فيها معبر رفح.

ومنذ سريان الاتفاق، استشهد جراء خروقات الاحتلال اليومية للاتفاق بالقصف وإطلاق النار، نحو 618 شخصًا، وأُصيب 1663 آخرين، فيما خلفت الحرب أكثر من 72 ألف شهيد، وما يزيد عن 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.

وتأتي هذه التطورات في ظل كارثة إنسانية واسعة في القطاع الذي يقطنه أكثر من مليوني نسمة، إذ أعلنت الأمم المتحدة المجاعة في بعض مناطقه، وقدّرت أن أكثر من 75% من أبنيته تعرّضت للدمار، وأن معظم السكان نزحوا مرة واحدة على الأقل خلال الحرب.

المصدر / فلسطين أون لاين